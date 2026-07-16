MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek nükleer enerji santrali yatırımlarında kullanılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den istisna tutulacak. Bu teslimler nedeniyle satıcıların yüklendiği ancak indirim yoluyla telafi edemediği katma değer vergisi de talep edilmesi halinde iade edilecek. Böylece hem yatırımcıların yatırım maliyetlerinin azaltılması hem de yatırım sürecinde kullanılacak makine ve ekipmanların vergi yükünün hafifletilecek.

TAMAMLANMAZSA GERİ ALINACAK

Yatırımın tamamlanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar da düzenlendi. Buna göre, düzenleme kapsamında zamanında alınmayan veya yatırımcıya iade edilen vergiler, vergi cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.