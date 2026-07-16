MSB'den AP'ye Kıbrıs tepkisi! S-400'lerde son durum

Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır"

S-400'LER

S-400'lerin 3. bir ülkeye satılacağı iddiaları konuşulurken mevcut duruma ilişkin açıklama yapan bakanlık kaynakları, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel