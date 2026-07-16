MSB'den AP'ye Kıbrıs tepkisi! S-400'lerde son durum
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan kararına çok sert tepki göstererek, alınan kararı "Akıl dışı ve alçakça iddialar" olarak niteledi ve şiddetle reddetti. Bakanlık, TSK’nın Ada’daki varlığının yarım asırdır barışın teminatı olduğunu vurgularken, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların da çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda alınan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedefe koyan karara tepki gösterdi.
Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında yapaılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ada'da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz." denildi.
Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Temmuz 2026'da Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğündeki "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul etmişti. Kararda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıslı Rum kadın ve kız çocuklarına karşı suçlar işlediği iftirası atıldı. Raporda suçların resmen tanınması, sorumluların hesap vermesi, mağdurlara tazminat ödenmesi ve kapsamlı destek sağlanması talep ediliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir.
1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir.
Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm Dünya'nın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"
Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır"
S-400'LER
S-400'lerin 3. bir ülkeye satılacağı iddiaları konuşulurken mevcut duruma ilişkin açıklama yapan bakanlık kaynakları, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
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