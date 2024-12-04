Friedel: Komisyon almadım

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li futbol adamı, "Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Bütün transferler transfer komitesi tarafından yapıldı ve Gio son sözü söyledi. Muci, Musrati ve Joao transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı" dedi. Freidel, "Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi" ifadelerini kullandı.

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