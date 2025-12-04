Papa 14’üncü Leo İznik’i ziyaret etti: Ertesi gün tarihi arsa ilana kondu

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 11:14

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surların içinde yer alan birinci derece sit alanındaki 720 metrekarelik arsa, internetten satışa çıkarıldı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra 5 milyon 500 bin liralık satış ilanını yayınlayan Kadircan Aslıvar, yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu

PAPA'NIN ZİYARETİNDEN BİR GÜN SONRA SATIŞA ÇIKARILDI

Milattan önce 4'üncü yüzyılda, Bithynia Dönemi'nde inşa edilmeye başlanan, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini alan İznik Surları, internetten yayınlanan bir satış ilanıyla gündeme geldi. Bursa'da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, İznik Surları'nın 4 kapısından İstanbul Kapı ile tamamen yıkılan Göl Kapı'nın arasındaki sit alanında yer alan, ailesine ait özel parseli, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra internetten, 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı.