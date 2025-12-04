Kaynak: Sosyal medya "Sanki Hiç Doğum Yapmamış Gibi" Yorumları 💬 Sosyal medyada paylaşılan videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte, Pamuk'un fit görünümü üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, özellikle doğumdan yalnızca aylar sonra bu kadar formda olmasına şaşırdı. Takipçilerinin bazı yorumları şöyleydi: "Eskisinden daha fit görünüyor" "Kim der aylar önce doğum yaptı!" "Maşallah, bünye hemen toparlamış"

Kaynak: Sosyal medya "Aşırı Influencer Paylaşım" 📱 Pamuk'un siyah elbisesiyle tamamladığı hazırlık anları, birçok kişi tarafından "influencer tarzı" bir paylaşım olarak da değerlendirildi. Bu yorumlardan biri dikkat çekti: "Aşırı influencer paylaşım olmuş. Sen güzel bir oyuncusun, artık ekranlarda olmalı ve bu değerini korumalısın"

Kaynak: Sosyal medya Bu tür yorumlar, takipçilerinin Pamuk'u yeniden dizi veya film projelerinde görmek istediğini de açıkça gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medya Doğallığı ve Samimiyeti Beğeni Topladı 🌸 Tüm yorumların ortak noktası ise Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımında doğallığı ön planda tutmasıydı.