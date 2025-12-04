PODCAST CANLI YAYIN

Görenler şaşkın! Melisa Aslı Pamuk’un banyoda çektiği video gündem oldu

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, banyoda hazırlık yaptığı anları paylaştığı videoyla sosyal medyanın dikkatini çekti. Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen hazırlık videolarına Pamuk’un da katılması, takipçileri tarafından şaşırtıcı ama eğlenceli bulundu. Öte yandan Pamuk’un doğumdan sonraki fit hali de çok konuşuldu.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu birlikteliği, 29 Ocak'ta oğulları Mylan'ın doğumuyla taçlanmıştı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, zaman zaman minik oğullarıyla yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyordu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Minik bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

33 yaşındaki ünlü isim, banyoda hazırlık sürecini adım adım gösterdiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Video, Pamuk'un pijamalarıyla başladığı hazırlık anlarını ve şık siyah elbisesiyle tamamladığı süreci gözler önüne serdi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Sanki Hiç Doğum Yapmamış Gibi" Yorumları 💬

Sosyal medyada paylaşılan videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte, Pamuk'un fit görünümü üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, özellikle doğumdan yalnızca aylar sonra bu kadar formda olmasına şaşırdı.

Takipçilerinin bazı yorumları şöyleydi:

"Eskisinden daha fit görünüyor"

"Kim der aylar önce doğum yaptı!"

"Maşallah, bünye hemen toparlamış"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Aşırı Influencer Paylaşım" 📱

Pamuk'un siyah elbisesiyle tamamladığı hazırlık anları, birçok kişi tarafından "influencer tarzı" bir paylaşım olarak da değerlendirildi.

Bu yorumlardan biri dikkat çekti:

"Aşırı influencer paylaşım olmuş. Sen güzel bir oyuncusun, artık ekranlarda olmalı ve bu değerini korumalısın"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu tür yorumlar, takipçilerinin Pamuk'u yeniden dizi veya film projelerinde görmek istediğini de açıkça gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğallığı ve Samimiyeti Beğeni Topladı 🌸

Tüm yorumların ortak noktası ise Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımında doğallığı ön planda tutmasıydı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal Medyada Yeni Trend: Hazırlık Videoları 💄🪞

Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen hazırlık videolarına Pamuk'un da katılması, takipçileri tarafından şaşırtıcı ama eğlenceli bulundu. Bu paylaşımla birlikte Pamuk'un hem doğal hem de şık hali, sosyal medyada trend olan "hazırlık rutinleri" içeriklerine yeni bir örnek ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Melisa Aslı Pamuk’tan banyoda hazırlık videosu

