CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf gibi sözler: Ben kaşar bir siyasetçiyim







HELALLİK İSTEDİ MECLİS SALONU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ



Geride bıraktığımız gün de Belediye Meclisi'nde yurt dışı yasağının kalkması sonrası umreye gideceğini söyleyen Özcan'ın meclis üyelerinden helallik istemesiyle ilginç anlar yaşandı.



Özcan'ın helallik talebine meclis üyelerinden cevap gelmeyince "Eden var mı? Valla hiç helal olsun diye ses gelmedi" dedi.



POLEMİKLERLE GÜNDEMDE



Öte yandan Özcan, son dönemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmüyor.

CHPli Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil

TANJU ÖZCAN KUMARHANEDE GÖRÜNTÜLENDİ



Tanju Özcan, Ağustos 2025'te KKTC'deki bir kumarhanede görüntülenmiş, gelen tepkiler üzerine otel casinosunda olduğunu doğrulamıştı. Pişkin bir savunma yapan Özcan, "Oyun oynamışımdır ama bu sefer değil" demişti.