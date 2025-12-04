PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf gibi sözler: Ben kaşar bir siyasetçiyim

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen, son olarak meclis üyelerinden helallik isteyip yanıt alamayan Bolu Belediyue Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP'li Özcan, "Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir süredir Bolu Dağı üzerinden atışıyor.

HELALLİK İSTEDİ MECLİS SALONU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Geride bıraktığımız gün de Belediye Meclisi'nde yurt dışı yasağının kalkması sonrası umreye gideceğini söyleyen Özcan'ın meclis üyelerinden helallik istemesiyle ilginç anlar yaşandı.

Özcan'ın helallik talebine meclis üyelerinden cevap gelmeyince "Eden var mı? Valla hiç helal olsun diye ses gelmedi" dedi.

POLEMİKLERLE GÜNDEMDE

Öte yandan Özcan, son dönemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmüyor.

TANJU ÖZCAN KUMARHANEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tanju Özcan, Ağustos 2025'te KKTC'deki bir kumarhanede görüntülenmiş, gelen tepkiler üzerine otel casinosunda olduğunu doğrulamıştı. Pişkin bir savunma yapan Özcan, "Oyun oynamışımdır ama bu sefer değil" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRBİRİNE GİRDİ: HADDİNİ AŞMA

Temmuz 2025'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Tanju Özcan birbirine girmiş, Özel "haddini aşma" diye uyarmıştı. Bunun üzerine Tanju Özcan, "Tanrılar kurban istiyorsa da kendinizi zorda bırakmayın" CHP Genel Merkezi'ne rest çekmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİ

Tanju Özcan, "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen "Onursuz, gurursuz, namussuz" diyerek hakaret etmişti. CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlunu ihraç etmelidir" ifadelerini kullanmıştı.



CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" sözleriyle Tanju Özcan'a yanıt vermişti.

