Çok tartışılmıştı! 30 Bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Kamuda uzman personele yönelik seyyanen zam düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürerken kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, üst düzey kamu yöneticileri ve uzmanlara 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam öngören teklifin, ücret adaleti ve çalışma barışını koruma gerekçesiyle geri çekilmesi talimatını verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve yaklaşık 30 bin üst düzey kamu görevlisini kapsayan seyyanen zam düzenlemesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
30 BİN TL'YE KADAR SEYYANEN ZAM ÖNGÖRÜLÜYORDU
Genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler, Dışişleri personeli ve bakanlık uzmanlarının da yer aldığı çok sayıda üst düzey kamu görevlisine 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklif komisyonda onaylanmıştı.
ERDOĞAN'DAN "GERİ ÇEKİN" TALİMATI
Hürriyet'in haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teklifin yankıları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın görüşmede teklifin tüm detaylarını değerlendirdiği ve "ücret adaleti ve çalışma barışının korunması" gerekçesiyle düzenlemenin geri çekilmesi talimatını verdiği öğrenildi.
Bu adımla birlikte, üst düzey kamu yöneticilerine yönelik seyyanen zam teklifi Meclis gündeminden çıkarılmış oldu.