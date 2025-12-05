TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve yaklaşık 30 bin üst düzey kamu görevlisini kapsayan seyyanen zam düzenlemesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

30 BİN TL'YE KADAR SEYYANEN ZAM ÖNGÖRÜLÜYORDU

Genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler, Dışişleri personeli ve bakanlık uzmanlarının da yer aldığı çok sayıda üst düzey kamu görevlisine 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklif komisyonda onaylanmıştı.