Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini Leroy Sane ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-2 yendi. İşte detaylar...
Galatasaray, Treendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın gol perdesini 8. dakikada Leroy Sane açtı. Alman yıldız, Torreira ile paslaştıktan sonra girdiği ceza sahasında Okan Kocuk'u yaptığı plaseyle mağlup ederek takımını öne geçirdi.
29. dakikada ise Victor Osimhen, Leroy Sane'nin asistinde farkı ikiye çıkarmayı başardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
İkinci devrede Anthony Musaba, Emre Kılınç'ın getirdiği topu ağlarla buluşturarak Uğurcan'ı mağlup etti.
Emre, 88'de konuk takımın ikinci golünü atarak tabelayı eşitlemeyi başardı. Ancak Osimhen muhteşem bir vuruşla skoru 3-2'ye taşıdı ve maç bitti.
Cimbom bu skorla sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 36'ya yükseltti. Gelecek hafta ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
24'te kalan Samsunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.
29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada Tomasson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Tomasson'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan, çift elle yumruklayarak uzaklaştırdı.
56. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Musaba'nın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre Kılınç, Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Musaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.
80. dakikada Musaba'nın sol kanattan ortasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak, Kazımcan Karataş'tan döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Tomasson'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, uzak direğin dibinden auta çıktı.
88. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın içeri göndermek istediği top, önce Berkan Kutlu'dan sonra da Kazımcan Karataş'tan sekerek sağ kanattaki Emre Kılınç'ın önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, Osimhen'e çarparak ağlara gitti: 2-2.
90+2. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samsunspor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Penaltı noktası civarında Yunus Akgün'ün kafayla indirdiği topa altıpas önünde röveşatayla vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
OKAN BURUK DERBİ KADROSUNU KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini bozmadı. Liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem ligde hem Avrupa'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Samsunspor'u ağırladı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye şu kadroyla başladı: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay yer aldı.
Okan Buruk, geçen hafta Kadıköy'de son dakikalarda yediği golle 1-1 biten derbideki kadroyu aynen sahaya sürdü.
6 ÖNEMLİ EKSİK
Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında altı oyuncusundan yoksun mücadele etti. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almadı.
TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI
RAMS Park tribünleri, Samsunspor maçı öncesinde şampiyonluk inancını yansıtan pankartlarla renklendi.
Taraftarlar kale arkası tribünlerinde şu pankartları açtı:
"Bu takım bu sene söke söke şampiyon."
"Kenetlenin başka Galatasaray yok."
"Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak."
"Galatasaray tek siz hepiniz."
DERBİ PERFORMANSINA MORAL
Geçen hafta Fenerbahçe karşısında eksik kadroyla iyi bir oyun sergileyen Galatasaray'ın tribünlerden büyük destek aldığı görüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla oyunculara moral verdi.
Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe derbisinde kaşı açılan ve "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" paylaşımıyla dikkat çeken Lucas Torreira'yı tribüne çağırarak özel hazırlanan pankartla fotoğraf çektirdi.
SAMSUNSPOR'DA DA KADRO AYNI
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de 14. haftada 1-1 sonuçlanan Corendon Alanyaspor maçının kadrosunu bozmadı.
Kırmızı-beyazlıların 11'i şöyleydi: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye.
Yedeklerde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül ve Marius Moundilmadji yer aldı.
EYÜP AYDIN GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ
Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, kariyerinde ilk kez bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.
21 yaşındaki futbolcu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Ayrıca Samsunspor'da Okan Kocuk ve Emre Kılınç da eski takımlarına karşı forma giydi.
GÖRME ENGELLİLERE ÖRNEK ETKİNLİK
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Galatasaray Kulübü'nün ev sahipliğinde özel bir etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde 8 görme engelli vatandaş, maçı stadyumdan takip etti.
Spor spikeri Erim Dereli, karşılaşmayı canlı betimleme anlatımıyla görme engelli bireylere aktardı.
FARUK KARADOĞAN İÇİN SAYGI DURUŞU
Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan anısına maç öncesinde saygı duruşu yapıldı. TFF, tüm profesyonel maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu uygulanmasına karar vermişti.
SANE DURDURULAMIYOR
Galatasaray, Samsunspor karşısındaki mücadeleye hızlı bir giriş yaptı. Maçın henüz 8. dakikasında Lucas Torreira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Leroy Sane, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Bu golle birlikte sarı-kırmızılı ekip Rams Park'ta 1-0 öne geçti.
ALMAN YILDIZDAN İLK İÇ SAHA SÜPER LİG GOLÜ
Attığı golle Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran Sane, böylece sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk iç saha golünü kaydetmiş oldu. Alman yıldız, hücumda etkili performansını sürdürmeye devam etti.
SANE'DEN OOSIMHEN'E ŞIK ASİST
Galatasaray'ın ikinci golü ise 29. dakikada geldi. Leroy Sane, savunma arkasına harika bir ara pası göndererek Victor Osimhen'i ceza sahasında topla buluşturdu. Nijeryalı golcü bu pozisyonu gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
LEMINA SAKATLANDI
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Cherif Ndiaye ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Sakatlanan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna dahil edildi. Teknik heyet, risk almamak adına Lemina'yı soyunma odasında bıraktı.