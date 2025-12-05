Galatasaray'ın ilk 11'i (İHA) EYÜP AYDIN GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, kariyerinde ilk kez bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

21 yaşındaki futbolcu mücadeleye ilk 11'de başladı. Ayrıca Samsunspor'da Okan Kocuk ve Emre Kılınç da eski takımlarına karşı forma giydi.

Lucas Torreira (İHA) GÖRME ENGELLİLERE ÖRNEK ETKİNLİK 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Galatasaray Kulübü'nün ev sahipliğinde özel bir etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde 8 görme engelli vatandaş, maçı stadyumdan takip etti. Spor spikeri Erim Dereli, karşılaşmayı canlı betimleme anlatımıyla görme engelli bireylere aktardı.

Victor Osimhen (İHA) FARUK KARADOĞAN İÇİN SAYGI DURUŞU Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan anısına maç öncesinde saygı duruşu yapıldı. TFF, tüm profesyonel maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu uygulanmasına karar vermişti.

Leroy Sane'nin gol sevinci (AA) SANE DURDURULAMIYOR Galatasaray, Samsunspor karşısındaki mücadeleye hızlı bir giriş yaptı. Maçın henüz 8. dakikasında Lucas Torreira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Leroy Sane, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Bu golle birlikte sarı-kırmızılı ekip Rams Park'ta 1-0 öne geçti.