Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldaki işinden çıkarılan Hande Sarıoğlu, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" gibi açıklamalara imza atmıştı.