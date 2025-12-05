"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi programı öncesi stantlara ziyarette bulundu. Yazar Kemal Tahir'in, "Devletimizi devlet ana yapan kadınlardır." sözünü hatırlatan Başkan Erdoğan, siyasi hayatı boyunca beraber yol yürüdüğü hanımlara, dava ve mücadele arkadaşlarına teşekkür ederek 81 vilayette yerel yönetimlerde çalışan tüm kadınlara, siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren tüm hanımlara en kalbi selam ve muhabbetlerini gönderdiğini dile getirdi.
