"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi programı öncesi stantlara ziyarette bulundu. Yazar Kemal Tahir'in, "Devletimizi devlet ana yapan kadınlardır." sözünü hatırlatan Başkan Erdoğan, siyasi hayatı boyunca beraber yol yürüdüğü hanımlara, dava ve mücadele arkadaşlarına teşekkür ederek 81 vilayette yerel yönetimlerde çalışan tüm kadınlara, siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren tüm hanımlara en kalbi selam ve muhabbetlerini gönderdiğini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Kadınla Yükselen Şehirler' temasıyla düzenlenen 'Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, program öncesi stantlara ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan programda konuşmasında kadınların güçlü olduğu yerde gelişme, ilerleme ve inşanın olacağını, tıpkı medeniyette olduğu gibi şehirlerin de anaç karakterde olmasının, bu hakikatin tezahürü olduğunu söyledi.

Yazar Kemal Tahir'in, "Devletimizi devlet ana yapan kadınlardır." sözünü hatırlatan Erdoğan, siyasi hayatı boyunca beraber yol yürüdüğü hanımlara, dava ve mücadele arkadaşlarına teşekkür ederek 81 vilayette yerel yönetimlerde çalışan tüm kadınlara, siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren tüm hanımlara en kalbi selam ve muhabbetlerini gönderdiğini dile getirdi.

