İlkokul bahçesinde akran zorbalığı: 11 kişi tarafından darbedildi | "Vurun acımayın"

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 17:46

30 Kasım'da Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup tarafından darbedilen kız öğrencinin yaşananları ailesine anlatması üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.