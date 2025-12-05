Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Büyükçekmece Adliyesi'nde katip Erdal Timurtaş, emanete ihanet etti. Kasadaki 154 milyon liralık altın ve gümüşleri çalıp ailesiyle Londra’ya kaçtı. TAKVİM, yılın soygununun detaylarına ulaştı. Adliyeden çalınan altınların geçtiğimiz aylarda bir operasyonda ele geçirildiği ortaya çıkarken ailenin daha önce İngiltere'ye gittiği ve Esma Timurtaş'ın ikizinin bu ülkede yaşadığı bildirildi. Milliyet'te çalışan bir gazeteci ise Esma Timurtaş'ın sınıf arkadaşı olduğunu, kısa süre önce sosyal medya hesaplarını kapattığını ifade etti. Ortaya çıkan ifadeler sonrası çete iddiaları gündeme gelirken Ayşe Timurtaş'ın annesi Ayşe Hanım, damadının tehdit edildiğini iddia etti.
Dakika dakika 154 milyonluk vurgunda yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz...
ERDAL'I TEHDİT ETTİLER
Esma Timurtaş'ın soygundan önce sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı.
ESMA TİMURTAŞ ESKİ SINIF ARKADAŞIM
Milliyet gazetesi çalışanı Çiğdem Yılmaz, firari olarak Londra'ya kaçan kişinin sınıf arkadaşı olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Konuyla ilgili haberlerin ilk günlerinde isimler kodlandığı için dikkatimi çekmemişti. Ancak fotoğraflar servis edilince yüzlerden biri tanıdık geldi: Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş. Eski sınıf arkadaşım... Sosyal medyada hâlâ iletişimde olduğum, geçmişe dair ortak bir hafızayı paylaştığım biri." diyerek yaşadığı şoku anlattı.
Timurtaş'ın ikizinin İngiltere'de yaşadığını ve geçtiğimiz aylarda Esma'nın İngiltere'ye gittiğini sosyal medyada gördüğünü anlatan Yılmaz şunları söyledi:
İKİZİ: TEK BİLDİĞİM ERDAL BÖYLE BİRİ DEĞİL
"Fotoğrafı önceki gece tesadüfen X’te (Twitter) gördüm. İlk hissettiğim duygu şaşkınlıktı. Esma Timurtaş’ın İngiltere’de yaşayan ikizine, diğer sınıf arkadaşıma yazdım. Gelen yanıt kısaydı; “Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz yapmaz.”
SOSYAL MEDYA HESABI KAPALI
Bu sözlerini elbette not ettim. Yine de zihnimde dolaşan bir detay vardı, Esma bu yıl içinde İngiltere’ye gitmişti. Sosyal medya hesabını kapattığı için tam tarihini hatırlamıyorum ama belleğimde yer eden bir bilgi bu. O gün sıradan bir ziyaret gibi görünen seyahat, bugün ister istemez başka ihtimalleri düşündürüyor. Kimse hakkında kesin hüküm verme niyetinde değilim. Ancak duyduklarım doğal olarak tüm soru işaretlerini gidermiyor. Sonuçta konuşan kişi kardeşi, böyle bir konuda açık konuşmak kolay mı?
Bugün Türkiye’nin konuştuğu isimlerden biri olan eski sınıf arkadaşım hakkında arama kararı bulunuyor. Evet, bugün arkadaşım aranıyor ve ben şaşkınım. Bu noktadan sonra geriye kalan her şey, devam eden soruşturmanın, delillerin ve mahkeme salonlarının konusu. "
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Soygunun ardından İngiltere’ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için savcılık tarafından kırmızı bültenle arama talebinde bulunuldu.
EŞİMLE KAVGA ETTİM DİYEREK İZNE GİTTİ
Depodan sorumlu olan ve tutuklanan memur Kemal Demir Demir ifadesinde, “Erdal Timurtaş raporlu olarak izne çıktı. 1 Aralık’tan önce de bizim birimin mesajlaşma grubuna, ‘Eşim ile aram bozuk tartıştık beni bir süre aramayın’ şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Kumar borcu nedeniyle intihara teşebbüs edebileceğinden şüphelendim ve adresine memur gönderdim. Memurların evine gittiğini öğrenince, Erdal Timurtaş beni görüntülü arayarak ‘İyiyim, merak etmeyin’ dedi. Ancak 1 Aralık’ta mesajlaşma grubumuza ‘Evi ve eşyaları sattım, beni arayıp sormayın’ şeklinde mesaj gönderip gruptan ayrıldı” dedi.
KAYINVALİDESİ KONUŞTU: ERDAL TEHDİT EDİLDİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Esma Timurtaş’ın annesi Ayşe Hanım, açıklamada şunları söyledi:
“Erdal görebileceğiniz en efendi insandı. İşinde gücünde biriydi, Esma da öyleydi. Arabaları ve evleri var, kimseye de muhtaç değillerdi. Ama bunlar ne olduysa İngiltere’ye gitmeye karar verdi. Daha önce tatil için gitmişlerdi. Erdal tehdit edildiğini söyledi. Hatta Esma gitmek istemediğini söyledi ama Erdal tehdit edilmiş. Esma’nın görev yaptığı okulu, oğlunun gittiği okulu Erdal’a söyleyip tehdit etmişler ama detayını bilmiyoruz. O altınları ve paraları da onlar götürmedi. Kendi arabalarını sattılar, o parayı bile götürmediler. Birileri bunu yaptırdı ve bunları gönderdi. Bu çocuğu kullandılar.”
KİM YAPAR DESELER EN SON GÖSTERİRİM
Katibin soygunda alıp kayıplara karıştığı kilolarca ağırlıktaki ziynet eşyalarının görüntülerine ulaştı. Aylar önce bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonda adli emanete alınan altın ve gümüşlerin, polisler tarafından çekildiği görüntüler yer aldı.
Emanet deposunda saklanan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün, bozdurulup soğuk cüzdan ile yurt dışına çıkarılmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili gözaltında olan diğer şüpheli Kemal Demir ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANININ GÖRÜNTÜLERİ
Hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiğine dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Adli Emanet Bürosu'na boş alışveriş arabası ile giden Erdal Timurtaş, 154 milyon liralık ziyneti siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra alışveriş arabasıyla dışarı çıktı.
Kendisini bekleyen iki taksiye servet değerindeki ziyneti yükleyen Erdal Timurtaş daha sonra adliye içine dönüp alışveriş arabasını bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıktı ve izini kaybettirdi. Savcılık, durumun tespit edil mesinin ardından Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım sabahı saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi.
KAÇIRDIĞI ZİYNETLER 23 EYLÜL'DE OPERASYONDA EL KONULAN ALTINLAR
Erdal Timurtaş'ın aldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda el konulan altınlar olduğu öğrenildi. Söz konusu operasyonda, yabancı uyruklu kişileri usulsüz şekilde vatandaş yaptıkları belirlenen zanlıların adresleri tespit edilerek baskın yapılmış; toplam 116 şüpheli yakalanmıştı. Örgütün kasası olarak değerlendirilen 3 döviz bürosu ve bir kuyumcuya işlem uygulanmış, 42 kilogram altın, 50 kilogram gümüş ile yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. 5 şirkete kayyum atanırken, kara para aklama suçundan ayrı bir dosya açılmıştı.
Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm altın ve gümüşler, dönemin sorumlusu olan Erdal Timurtaş'ın kontrolündeki Büyükçekmece Adliyesi emanet deposuna teslim edilmişti. Erdal Timurtaş'ın soygunu 13 Kasım sabahı gerçekleştirdiği belirlenirken, adliye binasının girişinden tüm katlara kadar güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Adalet Bakanlığı, emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirdi. Adalet Bakanlığınca yürütülen denetimler Bakan Tunç'un talimatıyla artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacak.
OĞLUMU KULLANDILAR
Soruşturma tüm yönleri ile devam ederken ailenin Esenyurt'ta yaşadığı belirlendi. Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş, 5 katlı bir apartmanın yüksek giriş olan dairesinde iki çocuğu ile birlikte oturuyordu. Erdal Timurtaş'ın anne ve babası ise apartmanın en üst katında ikamet ediyor.
Anne Türkan Timurtaş, oğlunun kullanıldığını belirterek, "Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu? Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar" dedi.
BAKKAL KONUŞTU: KİM YAPAR DESELER EN SON GÖSTERİRİM
Timurtaş ailesi ile aynı sokakta oturan bakkal Feyyaz Akgül de ise, "Erdal alışverişini benden yapardı. 3 ay önce İngiltere'den geldiler. İngiltere'ye bir gidip gelme durumları vardı. 'Bu mahallede bunu kim yapar?' diye sorsalar en son onları gösterirdim" dedi.