Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı

ERDAL'I TEHDİT ETTİLER

Esma Timurtaş'ın soygundan önce sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı.



ESMA TİMURTAŞ ESKİ SINIF ARKADAŞIM



Milliyet gazetesi çalışanı Çiğdem Yılmaz, firari olarak Londra'ya kaçan kişinin sınıf arkadaşı olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Konuyla ilgili haberlerin ilk günlerinde isimler kodlandığı için dikkatimi çekmemişti. Ancak fotoğraflar servis edilince yüzlerden biri tanıdık geldi: Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş. Eski sınıf arkadaşım... Sosyal medyada hâlâ iletişimde olduğum, geçmişe dair ortak bir hafızayı paylaştığım biri." diyerek yaşadığı şoku anlattı.



Timurtaş'ın ikizinin İngiltere'de yaşadığını ve geçtiğimiz aylarda Esma'nın İngiltere'ye gittiğini sosyal medyada gördüğünü anlatan Yılmaz şunları söyledi:

İKİZİ: TEK BİLDİĞİM ERDAL BÖYLE BİRİ DEĞİL

"Fotoğrafı önceki gece tesadüfen X’te (Twitter) gördüm. İlk hissettiğim duygu şaşkınlıktı. Esma Timurtaş’ın İngiltere’de yaşayan ikizine, diğer sınıf arkadaşıma yazdım. Gelen yanıt kısaydı; “Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz yapmaz.”

SOSYAL MEDYA HESABI KAPALI

Bu sözlerini elbette not ettim. Yine de zihnimde dolaşan bir detay vardı, Esma bu yıl içinde İngiltere’ye gitmişti. Sosyal medya hesabını kapattığı için tam tarihini hatırlamıyorum ama belleğimde yer eden bir bilgi bu. O gün sıradan bir ziyaret gibi görünen seyahat, bugün ister istemez başka ihtimalleri düşündürüyor. Kimse hakkında kesin hüküm verme niyetinde değilim. Ancak duyduklarım doğal olarak tüm soru işaretlerini gidermiyor. Sonuçta konuşan kişi kardeşi, böyle bir konuda açık konuşmak kolay mı?

Bugün Türkiye’nin konuştuğu isimlerden biri olan eski sınıf arkadaşım hakkında arama kararı bulunuyor. Evet, bugün arkadaşım aranıyor ve ben şaşkınım. Bu noktadan sonra geriye kalan her şey, devam eden soruşturmanın, delillerin ve mahkeme salonlarının konusu. "

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Soygunun ardından İngiltere’ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için savcılık tarafından kırmızı bültenle arama talebinde bulunuldu.



EŞİMLE KAVGA ETTİM DİYEREK İZNE GİTTİ



Depodan sorumlu olan ve tutuklanan memur Kemal Demir Demir ifadesinde, “Erdal Timurtaş raporlu olarak izne çıktı. 1 Aralık’tan önce de bizim birimin mesajlaşma grubuna, ‘Eşim ile aram bozuk tartıştık beni bir süre aramayın’ şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Kumar borcu nedeniyle intihara teşebbüs edebileceğinden şüphelendim ve adresine memur gönderdim. Memurların evine gittiğini öğrenince, Erdal Timurtaş beni görüntülü arayarak ‘İyiyim, merak etmeyin’ dedi. Ancak 1 Aralık’ta mesajlaşma grubumuza ‘Evi ve eşyaları sattım, beni arayıp sormayın’ şeklinde mesaj gönderip gruptan ayrıldı” dedi.

KAYINVALİDESİ KONUŞTU: ERDAL TEHDİT EDİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Esma Timurtaş’ın annesi Ayşe Hanım, açıklamada şunları söyledi:



“Erdal görebileceğiniz en efendi insandı. İşinde gücünde biriydi, Esma da öyleydi. Arabaları ve evleri var, kimseye de muhtaç değillerdi. Ama bunlar ne olduysa İngiltere’ye gitmeye karar verdi. Daha önce tatil için gitmişlerdi. Erdal tehdit edildiğini söyledi. Hatta Esma gitmek istemediğini söyledi ama Erdal tehdit edilmiş. Esma’nın görev yaptığı okulu, oğlunun gittiği okulu Erdal’a söyleyip tehdit etmişler ama detayını bilmiyoruz. O altınları ve paraları da onlar götürmedi. Kendi arabalarını sattılar, o parayı bile götürmediler. Birileri bunu yaptırdı ve bunları gönderdi. Bu çocuğu kullandılar.”