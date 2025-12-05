Skandal heykel sonrası harekete geçildi! Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında

Daha önce sarıklı figürleri aşağılayan "Cumhuriyet Muhafızları" adlı heykelciği nedeniyle gözaltına alınan Kaftar, bu kez İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilenen çalışmasıyla büyük tepki çekti.

İYİ Partili Murat Katfar , yine Müslümanları hedef alan bir skandala imza attı.

HEYKELE İNCELEME: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SORUŞTURMASI

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen esere yönelik tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. Edinilen bilgilere göre heykelle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.