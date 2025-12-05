Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Barzanilerin Cizre ziyaretinde yaşanan "uzun namlulu" provokasyon Ankara’da sert tepkiye yol açtı. MHP Lideri Devlet Bahçeli bunu “egemenlik haklarına saldırı” olarak tanımladı, İçişleri jet soruşturma başlattı, Dışişleri ise Erbil’den izahat istedi. KDP’nin Bahçeli’ye yönelik küstah açıklamaları krizi büyütse de Barzani cephesi tepkiler üzerine geri adım atıp “maksadını aşan yorumlar” bahanesine sığındı. Yaşananlar Barzanilerin YPG ile aynı çizgide duran tutumunun ve bölgede özerklik hesaplarının görünür hale geldiğini ortaya koyarken, TAKVİM’in aylardır yazdığı “kuzu postundaki çakallar” uyarısını da doğruladı.
Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine "destek veriyormuş" gibi görünen Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü.
UZUN NAMLULU PROVOKASYON
Mesut Barzani, Şırnak Cizre'deki "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katıldı. Ancak bu ziyaret maksadını aşan provokatif görüntülere sahne oldu.
Aktif bir görevi olmayan sadece siyasi parti lideri olarak çalışmalarını sürdüren Barzani'nin uzun namlulu silahlarla korumalarını Cizre'ye getirmesi tartışmalara yol açtı.
Nahoş görüntülere MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti'den tepki geldi.
Bahçeli, "Yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.
İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin jet soruşturma başlattı.
BARZANİLERDEN HADSİZLİK
Barzani'nin Cizre'deki provokasyonu bununla da sınırlı kalmadı... KDP Sözcülüğü, Terörsüz Türkiye sürecinin öncülerinden Devlet Bahçeli'yi küstah sözlerle hedef aldı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, Erbil'den sorumluların cezalandırılması için izahat istedi. Başkan Erdoğan kürsüden Barzani'ye yanlıştan dön çağrısında bulundu. Servis edilen açıklamayı "Saygısız ve hadsiz" olarak niteledi.
BARZANİLERİN OFİSİNDEN YENİ AÇIKLAMA
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin yükselmesi sonrası Erbil yönetimi yeni bir açıklama yaptı.
Barzani'nin Şırnak ziyareti sonrası "maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler" yapıldığını belirtilen açıklamada, "Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıkmış, bu durum da endişelere yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir.
Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz.
Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."
TAKVİM AYLARDIR YAZIYOR... KUZU POSTUNDAKİ ÇAKALLAR!
Cizre özelinde gelişen olaylar silsilesi deyim yerindeyse Barzanilerin maskesini düşürdü. Önce skandal bir açıklama ardından yumuşatma çabaları...
Öte yandan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, SDG için adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik isteyecek kadar ileri gitti.
Barzani, "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor" dedi. Elebaşı Abdi'yi silah bırakmamaya teşvik ederek "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" ifadelerini kullandı.
YPG'YE IKBY MODELİ
TAKVİM 20 Kasım'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Duhok'ta kravat takıp özerklik istemesi sonrası "YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı?" sorusunu gündeme getirmişti.
Barzaniler bu süreçte YPG ile aynı tutumda olmasına dikkat çekmişti.