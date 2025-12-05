Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"

UZUN NAMLULU PROVOKASYON Mesut Barzani , Şırnak Cizre'deki "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katıldı. Ancak bu ziyaret maksadını aşan provokatif görüntülere sahne oldu.

Aktif bir görevi olmayan sadece siyasi parti lideri olarak çalışmalarını sürdüren Barzani'nin uzun namlulu silahlarla korumalarını Cizre'ye getirmesi tartışmalara yol açtı.

İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin jet soruşturma başlattı.

BARZANİLERDEN HADSİZLİK

Barzani'nin Cizre'deki provokasyonu bununla da sınırlı kalmadı... KDP Sözcülüğü, Terörsüz Türkiye sürecinin öncülerinden Devlet Bahçeli'yi küstah sözlerle hedef aldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'den sorumluların cezalandırılması için izahat istedi. Başkan Erdoğan kürsüden Barzani'ye yanlıştan dön çağrısında bulundu. Servis edilen açıklamayı "Saygısız ve hadsiz" olarak niteledi.

BARZANİLERİN OFİSİNDEN YENİ AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin yükselmesi sonrası Erbil yönetimi yeni bir açıklama yaptı.

Barzani'nin Şırnak ziyareti sonrası "maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler" yapıldığını belirtilen açıklamada, "Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıkmış, bu durum da endişelere yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir.

Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz.

Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."