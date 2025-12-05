PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz İstanbullular AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerleri yöneticilerimiz saygı değer misafirler hanendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın zirvesinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Türk Telekom
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
D&R
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
İdefix
Çok tartışılmıştı! 30 Bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Skandal heykel sonrası harekete geçildi! Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Aşk üçgeninde sır ölüm! Müge Anlı'da “kayalıklardan düşme” ihtimali masaya yatırıldı
Çimento devinden Suriye'de DEAŞ'a finansman! Dava Paris'te sürüyor: Fransız istihbaratı işin neresinde?
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı