Emekliye refah payı

Yaklaşık 16.4 milyon emekli merakla aylıklarında ne kadar artış olacağını beklemeye başladı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

4 PUANLIK FARK

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminine göre Ocak ayı zam oranı memur emeklilerinde yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.45 bekleniyor. Anketlerdeki tahminler de ağırlıklı olarak zam oranının memur emeklilerinde yüzde 11-12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 seviyelerinde gerçekleşeceği yönünde.

EŞİT ZAM FORMÜLÜ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Bu artışlarla birlikte refah payı da masaya yatırılacak. Hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilmesi bekleniyor. Zam oranlarının da refah payıyla eşitlenebileceği üzerinde duruluyor. Bu kapsamda her iki kesimin artış oranlarının yüzde 20'leri bulması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan 2024 yılı enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu formül uygulanırsa memur emeklilerine 8.75, SSK ve Bağ- Kur'lulara 4.55 puanlık refah payı verilmesi söz konusu olacak.

TABAN AYLIK DA MASADA

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık artışı da gündeme gelecek. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu tutarın da emekli zammı oranında artırılması bekleniyor. En düşük ödeme eğer 15.45 artış yapılırsa 14 bin 431 liraya, yüzde 20 artırılırsa 15 bin liraya yükselecek.

ZAM ORANI NE ÇIKACAK?

MERKEZ BANKASI

- 2024 enflasyonu tahmini: % 44

- 6 aylık enflasyon: % 15.45

- SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 15.45

- Memur emeklisi zam oranı: % 11.25

REUTERS ANKETİ

- 2024 enflasyonu tahmini: % 43.5

- 6 aylık enflasyon: % 15.04

- SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 15.04

- Memur emeklisi zam oranı: % 10.86



PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

- 2024 enflasyonu tahmini: % 44.81

- 6 aylık enflasyon: % 16.09

- SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 16.09

- Memur emeklisi zam oranı: % 11.87



AA FİNANS ANKETİ

- 2024 enflasyonu tahmini: % 44.23

- 6 aylık enflasyon: % 15.63

- SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 15.63

- Memur emeklisi zam oranı: % 11.43



FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİ

- 2024 enflasyonu tahmini: % 45.21

- 6 aylık enflasyon: % 16.42

- SSK ve Bağ-Kur'lu zam oranı: % 16.42

- Memur emeklisi zam oranı: % 12.19

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