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Saha dışında da çalışıyor

Davinson Sanchez vatandaşı John Arias’ın Galatasaray’a gelmesi için arabulucuk yapıyor. Kolombiyalı Cimbom’da saha içinde olduğu kadar saha dışında da başarılı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Saha dışında da çalışıyor

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Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Davinson Sanchez saha dışında da aktif. Tecrübeli savunmacı sadece ligde değil aynı zamanda Avrupa'da da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki futbolcu kısa zamanda Cimbom'un en güvenilir isimlerinden biri haline geldi.

ARIAS İÇİN DEVREYE GİRDİ
Ayrıca Kolombiyalı defans, vatandaşı Jhon Arias'ın transferi için Sarı-Kırmızılı takıma aracılık da yapıyor. Galatasaray'ın geçen yaz peşinden koştuğu Arias için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Brezilya basını kanat transferi yapmak isteyen Aslan'ın bu futbolcuda ısrar ettiğini yazmıştı. Fluminense'nin 27 yaşındaki yıldızın yalnızca Avrupa'ya transferine onay verdiği ifade edildi. John Arias, 2021'den bu yana Fluminense'de oynuyor. 1.68 boyundaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda da Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor. Güncel bonservis değeri 14 milyon Euro olan Jhon Arias, Fluminense'nin en etkili hücum kozları arasında yer alıyor. Kolombiyalı oyuncunun 308 resmi maçta 54 golü ve 48 asisti bulunuyor.

KOLLARI SIVADI
Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken Sanchez vatandaşı Jhon Arias için devreye girdi. Yıldız oyuncunun vatandaşını Cimbom'a getirmek için girişimlerde bulunduğu öğrenilirken bu konuda önemli adımlar atıldığı öne sürüldü.

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