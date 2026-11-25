Elon Musk 'ın yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalması, SpaceX bünyesindeki dengeleri ve proje önceliklerini altüst etti. Halka arz sonrası karlılık baskısı altındaki SpaceX'in yeni birimi SpaceXSI, kendi yapay zeka modellerine güç vermek yerine işlem kapasitesini Anthropic ve Google gibi rakiplere kiralayarak aylık milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.

"Rekabet edemezken GPU'ları saçma sapan şeylere harcayan herkesin derhal ayrılması istenecek, çünkü bu ekibinize ihanet anlamına gelir."

Çiplerin ve grafik işlem birimlerinin (GPU) verimsiz kullanılmasına sert tepki gösteren Musk, çalışanlara şu mesajı verdi:

New York Times'ın incelediği yazışmalara göre, Musk'ın yapay zeka alanındaki gerilikten duyduğu hayal kırıklığı şirket içi yazışmalara da yansıdı. Musk, yüzlerce mühendisin yer aldığı grup sohbetinin adını ağustos ayında geçici olarak "Rekabet edemediğimiz için işlem gücümüzü satalım." şeklinde değiştirdi.

Yapay zeka ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri. Fotoğraf: Reuters

BİR DE HAFTALIK RAPOR TALEBİ

Musk ayrıca mühendislerden kullandıkları işlem gücünü haklı çıkarmak için haftalık raporlar istemeye başladı ve "Günün sonunda rekabet gücü için önemli olan tek şey, kıyaslama testleri değil, GPU başına elde edilen gelirdir." ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KİRA GELİRİ

Geçmişte ağırlıklı olarak uzay ve devlet sözleşmeleriyle anılan SpaceX'in, xAI ile birleşmesinin ardından yeniden yapılandırılan SpaceXSI birimi artık şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını üretiyor.

SpaceXSI – Müşteri Anlaşmaları Anthropic ve Google'ın aylık ödemeleri Şirket Anlaşma Detayları Anthropic Aylık yaklaşık 3,1 milyar dolar tutarında anlaşmayla SpaceXSI'nin en büyük müşterisi konumuna geldi. Ekim ayı itibarıyla talepleri karşılamak için yeni veri merkezlerinin devreye alınması gerekti. Google İşlem gücü kiralama kapsamında aylık 800 milyon dolar ödüyor.

Anlaşmalar 2029'a kadar uzanabilse de taraflar 90 gün önceden haber vererek sözleşmeyi sonlandırabiliyor.

SpaceX'in haziran ayındaki halka arz prospektüsünde ise rakiplere bilgi işlem gücü kiralamanın "operasyonel karmaşıklık" yaratabileceği uyarısına yer verilmişti.