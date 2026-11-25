Elon Musk mühendislere patladı: "İhanet" çıkışının ardından grubun adını değiştirdi! 60 kişilik ekip dağıldı
Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Elon Musk, mühendislerin yer aldığı grup sohbetinin adını "Rekabet edemediğimiz için işlem gücümüzü satalım" olarak değiştirerek şirket içinde sert bir çıkış yaptı. GPU'ların verimsiz kullanımını "ihanet" olarak niteleyen ve haftalık rapor isteyen Musk, halka arz sonrası kârlılık baskısı nedeniyle işlem gücünü Anthropic ve Google gibi rakiplere kiralamaya yöneldi.
Elon Musk'ın yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalması, SpaceX bünyesindeki dengeleri ve proje önceliklerini altüst etti. Halka arz sonrası karlılık baskısı altındaki SpaceX'in yeni birimi SpaceXSI, kendi yapay zeka modellerine güç vermek yerine işlem kapasitesini Anthropic ve Google gibi rakiplere kiralayarak aylık milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.
GRUBUN ADINI DEĞİŞTİRDİ, GÖZDAĞI VERDİ
New York Times'ın incelediği yazışmalara göre, Musk'ın yapay zeka alanındaki gerilikten duyduğu hayal kırıklığı şirket içi yazışmalara da yansıdı. Musk, yüzlerce mühendisin yer aldığı grup sohbetinin adını ağustos ayında geçici olarak "Rekabet edemediğimiz için işlem gücümüzü satalım." şeklinde değiştirdi.
"İHANET ANLAMINA GELİR"
Çiplerin ve grafik işlem birimlerinin (GPU) verimsiz kullanılmasına sert tepki gösteren Musk, çalışanlara şu mesajı verdi:
"Rekabet edemezken GPU'ları saçma sapan şeylere harcayan herkesin derhal ayrılması istenecek, çünkü bu ekibinize ihanet anlamına gelir."
BİR DE HAFTALIK RAPOR TALEBİ
Musk ayrıca mühendislerden kullandıkları işlem gücünü haklı çıkarmak için haftalık raporlar istemeye başladı ve "Günün sonunda rekabet gücü için önemli olan tek şey, kıyaslama testleri değil, GPU başına elde edilen gelirdir." ifadelerini kullandı.
MİLYARLARCA DOLARLIK KİRA GELİRİ
Geçmişte ağırlıklı olarak uzay ve devlet sözleşmeleriyle anılan SpaceX'in, xAI ile birleşmesinin ardından yeniden yapılandırılan SpaceXSI birimi artık şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını üretiyor.
Anlaşmalar 2029'a kadar uzanabilse de taraflar 90 gün önceden haber vererek sözleşmeyi sonlandırabiliyor.
SpaceX'in haziran ayındaki halka arz prospektüsünde ise rakiplere bilgi işlem gücü kiralamanın "operasyonel karmaşıklık" yaratabileceği uyarısına yer verilmişti.
60 KİŞİLİK EKİBİ DAĞITTI
Analistlere göre Grok'un piyasadaki en güçlü model olmaması, mevcut kapasiteyi kendi ürünlerine ayırmak yerine kiralamayı finansal açıdan daha cazip kılıyor. Bu tablo, Musk'ın bazı gözde projelerinde geri adım atılmasına yol açtı.
74 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM PLANI
Tüm bu gerilim ve küçülmelere rağmen Musk, veri merkezi altyapısını hızla büyütmeye de devam ediyor. 2024'te Memphis'te 122 günde büyük bir veri merkezi kuran şirket, bu ay Arizona ve Teksas'taki veri merkezlerine 74 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.