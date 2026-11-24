İzmir'de baba ve 14 yaşındaki oğlu ormanda ölü bulundu! 2 şüpheli gözaltında
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde silah sesleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanlık alanda kanlar içinde buldu. Av tüfeğiyle vuruldukları belirlenen baba ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Korkunç olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi:
İzmir'in Karaburun ilçesinde panik anları yaşandı. Önceki gün Mordoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda çevreden silah seslerini duyan kişiler durumu jandarmaya bildirdi.
BABA VE OĞLU KANLAR İÇİNDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü (14) ormanda kanlar içinde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Yapılan otopsinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam