İzmir'in Karaburun ilçesinde panik anları yaşandı. Önceki gün Mordoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda çevreden silah seslerini duyan kişiler durumu jandarmaya bildirdi.

İzmir Karaburun’da baba ve oğlu ormanda ölü bulundu

BABA VE OĞLU KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü (14) ormanda kanlar içinde buldu.

İzmir'de baba ve oğlunun ölü bulunması olayına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA)

Sağlık ekiplerinin kontrolünde av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlunun öldüğü belirlendi. Yapılan otopsinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.