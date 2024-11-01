Memura-emekliye enflasyon zammı

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar üç aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, gözler 4 Kasım günü açıklanacak Ekim ayı enflasyonuna çevrildi. Ancak ekonomistlerle yapılan anketler, milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor. İşte anketlere göre zam oranları...

EN AZ 43 BİN TL MAAŞ

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.39 olarak tahmin edildi. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini de yüzde 44.11 olarak yer aldı. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.53 seviyesine çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu tahmine göre yüzde 5.03 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.33'ü bulabilecek. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 647, memur emeklilerinde 19 bin 580 liraya ulaşacak.

AA FİNANS ANKETİ: Son açıklanan ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi 43.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı yüzde 14.83 seviyesinde bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 381, memur emeklilerinde 19 bin 461 lira olacak.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 4.18 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette Ekim ayı enflasyonu beklentisi yüzde 2.54 oldu. 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.21 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre de bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.42 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 16.42 zam alacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'ü, zam oranı yüzde 12.19'u bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 984, memur emeklilerinde 19 bin 732 lirayı aşacak.



EK ARTIŞ OLUR MU?

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. Emekliler zammın yansıtıldığı aylıklarını Ocak ayı ödeme döneminde hesabında görecek. Emeklilere enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi uygulamalar gündeme gelecek.

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