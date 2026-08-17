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Menderes Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi... AK Parti adayı Asuman Şen kazandı

İzmir’in Menderes ilçesinde belediye başkanvekilliği koltuğu için yapılan seçimler olaylı başladı. Yeni Parti ile CHP gruplarının başını çektiği arbede nedeniyle meclis salonu boşaltılırken, oylama kapalı kapılar ardında devam etti. Cumhur İttifakı, CHP, Yeni Parti ile bağımsız adayın yarıştığı seçimde 28 meclis üyesi oy kullanıyor. AK Parti adayı Asuman Şen seçimi birinci sırada bitirirken, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy ikinci oldu. Menderes Belediyesi Başkanvekiliğini Cumhur İttifakı kazandı.

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Menderes Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi... AK Parti adayı Asuman Şen kazandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye başkanının tutuklanmasıyla boşalan koltuk için yapılan seçim tamamlandı.

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YENİCİLER HAZMEDEMEDİ

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması sonrası toplanan mecliste, oylama öncesi salonu dolduran meclis üyeleri ile izleyiciler arasında arbede yaşandı. Kavgacı tarafların Yeni Parti ile CHP'li olduğu öğrenildi. Gerginliğin büyümesi üzerine salon boşaltılırken, sadece parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla oylamalara geçildi.

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İLK TURDA AK PARTİ ÖNDE

Gerginliğin yatışmasının ardından 4 adayın yarıştığı oylamaya geçildi.

Seçimde AK Parti adına Asuman Şen, CHP adına Mehmet Ali Akar, Yeni Parti adına Barış Gürsoy yarışırken, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk adaylığını koydu.

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Toplam 28 oyun kullanıldığı ilk tur oylamasının sonuçları belli oldu.

Sandıktan AK Parti adayı Asuman Şen'e 12, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy'a 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar'a 5, bağımsız aday Mustafa Öztürk'e 1 oy çıktı.

Menderes Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi... AK Parti adayı Asuman Şen kazandı-4

İlk turda hiçbir adayın seçilmek için gereken salt çoğunluğa ulaşamaması üzerine ikinci tur oylamasına geçildi.

İKİNCİ TURDA YİNE ŞEN

Seçimde ilk iki turun sonuçları belli oldu.

  • AK Parti'nin adayı Asuman Şen: 10 oy
  • Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy: 9 oy
  • CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar: 5 oy
  • Bağımsız aday Mustafa Öztürk: 1 oy

İkinci turda 3 oy geçersiz sayıldı. CHP grubu, oylarının geçersiz sayıldığı iddiası ile salonu terk etti.

Seçimde üçüncü tura geçildi.

İzmir Menderes Belediyesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanması üzerine toplanan mecliste başkanvekili seçimi heyecanı yaşanıyor.İzmir Menderes Belediyesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanması üzerine toplanan mecliste başkanvekili seçimi heyecanı yaşanıyor.

ÜÇÜNCÜ TUR

Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçiminin üçüncü tur sonuçlarında AK Parti adayı Asuman Şen 13, Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy aldı.

Seçim dördüncü ve son tura kaldı.

Dördüncü turtda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 13 oyla seçimi kazandı.

CHP BÖLÜNÜNCE CUMHUR ÇOĞUNLUKTA

Menderes Belediyesi meclis dağılımında Cumhur İttifakı'nın 13, Yeni Parti'nin 10, CHP'nin 5, bağımsızların 2 üyesi bulunuyor.

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