Menderes Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi... AK Parti adayı Asuman Şen kazandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye başkanının tutuklanmasıyla boşalan koltuk için yapılan seçim tamamlandı.

YENİCİLER HAZMEDEMEDİ

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması sonrası toplanan mecliste, oylama öncesi salonu dolduran meclis üyeleri ile izleyiciler arasında arbede yaşandı. Kavgacı tarafların Yeni Parti ile CHP'li olduğu öğrenildi. Gerginliğin büyümesi üzerine salon boşaltılırken, sadece parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla oylamalara geçildi.