Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kabul edilen Çerçeve Yasa ile kritik bir eşik aşılırken Suriye'den terör örgütü YPG'nin feshine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Ahmed el-Hilali, YPG'nin 29 Ocak mutabakatı kapsamında feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyledi.

Syria TV'ye konuşan Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunda ileri aşamaya gelindiğini açıkladı.

"YPG'NİN FESHİ ÇOK YAKINDA DUYURULACAK"

Hilali, YPG'nin feshedilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük." dedi.

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını belirten Hilali, süreçte karşılaşılan zorlu aşamaların geride bırakıldığını ifade etti.

ENTEGRASYONDA İLERİ AŞAMAYA GELİNDİ

Hilali, YPG bünyesinde faaliyet gösteren askeri, güvenlik ve sivil kurumların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Entegrasyon çalışmalarının ileri bir aşamaya ulaştığını kaydeden Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda önemli ilerleme sağlandığını vurguladı.

29 OCAK MUTABAKATI Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakat, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra YPG bünyesindeki yapıların kademeli olarak Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu öngörüyor. Son açıklamayla birlikte fesih duyurusunun ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih verilmedi; Hilali yalnızca duyurunun "çok yakında" yapılacağını belirtti.

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