Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde Alihan Kuriş detayı

Aynı olay akışında Denizolgun'un çiftliğe gelişi 6 Eylül saat 15.00, Kadyrov tarafından hareketsiz halde görülmesi ise 7 Eylül saat 19.00 civarı olarak yer aldı.

Dilekçede atıf yapılan Başsavcılık bilgi notunda, çiftlik çalışanının Denizolgun'u "36 saat boyunca görmediği ve haber almadığı" kayda geçirildi.

Başvuruda olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin, telefon görüşmelerinin ve tanık anlatımlarının incelenmesi talep edildi.

Şoförün olay günü yaptığı telefon görüşmeleri ve çiftlikte bulunduğu zaman dilimi de araştırılması istenen başlıklar arasında yer aldı.

Şoförün sabah saatlerinde çiftliğe geldiği, yaklaşık 6 saat burada beklediği, Denizolgun ile görüşmeden saat 13.00 civarında ayrıldığı belirtildi.

Dilekçede şoför Murat'ın olay günü yaptığı hareketlere de yer verildi.

Kadyrov'un ifadesinde yer alan bir başka ayrıntı da dilekçeye girdi.

Bu husus da başvuruda araştırılması istenen maddeler arasında sıralandı.

Dilekçede polis kayıtları ile Kadyrov'un anlatımındaki farklılığa da yer verildi.

Suç duyurusunda bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olay günü çiftlikte bulunmasına ilişkin hususların araştırılması istendi.

Kadyrov'un anlatımında şoför Murat'ın yanında bulunan başka bir kişiden de "Ahmet Bey" olarak söz edildi.

TELEFON TRAFİĞİ İÇİN HTS TALEBİ

Şikâyetçiler, ölüm öncesindeki dönemden başlayarak olay günü ve sonrasındaki telefon trafiğinin incelenmesini istedi.

Dilekçede şüpheli olarak gösterilen kişilerin HTS kayıtlarının temin edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemesi yapılması ve gerektiğinde keşif gerçekleştirilmesi talep edildi.

Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6477 numaralı dosyası ile bu dosyaya ilişkin bilgi notunun da dosyaya getirtilmesi istendi.

"RAPORLAR DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?" TALEBİ

Başvuruda Adli Tıp ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan raporların da incelenmesi talep edildi.

Şikâyetçiler, olayla bağlantılı raporlarda değişiklik yapılıp yapılmadığının ve eski soruşturmanın dilekçede kullanılan ifadeyle "sümen altı edilip edilmediğinin" araştırılmasını istedi.