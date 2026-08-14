Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde Alihan Kuriş detayı
Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik operasyon, Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümünü yeniden gündeme taşıdı. Denizolgun ailesinin 20 Ocak 2026 tarihli suç duyurusunda Kuriş ve annesi şüpheliler arasında gösterilirken; ölümden önceki 36 saatlik zaman diliminden HTS kayıtlarına, otopsi bulgularından liderlik değişimine kadar dosyadaki kritik ayrıntılar dikkat çekti. TAKVİM, 10 yıllık ölüm dosyasını açtı, dikkat çeken ayrıntıları mercek altına aldı.
Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik operasyonun ardından Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümü yeniden gündeme geldi.
Ölümü kamuoyuna "beyin kanaması" olarak duyurulan Denizolgun hakkında yürütülen adli süreç yıllar içerisinde yeni başvurularla genişledi.
20 Ocak 2026 tarihli imzalı suç duyurusunda ise Denizolgun'un ölümüne ilişkin isimler, eski soruşturma dosyasındaki tanık anlatımları ve araştırılması istenen olaylar tek tek sıralandı.
KURİŞ'İN ADI ŞÜPHELİLER LİSTESİNDE
Suç duyurusunda şikâyetçi olarak Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun ile kardeşi ve eski milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun yer aldı.
Dilekçede Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş, Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve "diğer faili meçhuller" şüpheli olarak gösterildi.
Başvuruda Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürmeyi düzenleyen 81. maddesi ile tasarlayarak öldürmeyi düzenleyen 82/1-a maddesine atıf yapıldı.
Şikâyetçiler, dilekçede isimleri bulunan kişilerin Denizolgun'un ölümünden önceki dönem, ölüm günü ve sonrasındaki hareketlerinin araştırılmasını istedi.
2016/6477 NUMARALI DOSYAYA ATIF
Başvurunun önemli bölümlerinden birini Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6477 numaralı soruşturma dosyası oluşturdu.
Dilekçede bu dosya kapsamında hazırlanan bilgi notuna ve Denizolgun'un Beykoz'daki çiftliğinde çalışan Türkmenistan uyruklu Rıfat Kadyrov'un ifadesine atıf yapıldı.
Kadyrov'un ifadesine göre Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 civarında çiftliğe geldi.
Ertesi sabah şoförü Murat çiftliğe geldi ancak Denizolgun ile görüşemedi. Şoförün saat 13.00'e kadar bekledikten sonra çiftlikten ayrıldığı aktarıldı.
BİLGİ NOTUNDA "36 SAAT" KAYDI
Dilekçede atıf yapılan Başsavcılık bilgi notunda, çiftlik çalışanının Denizolgun'u "36 saat boyunca görmediği ve haber almadığı" kayda geçirildi.
Aynı olay akışında Denizolgun'un çiftliğe gelişi 6 Eylül saat 15.00, Kadyrov tarafından hareketsiz halde görülmesi ise 7 Eylül saat 19.00 civarı olarak yer aldı.
Dilekçede söz konusu zaman diliminin de araştırılması istendi.
19.00'DA KANEPEDE HAREKETSİZ BULUNDU
Kadyrov'un ifadesine göre, Denizolgun'dan haber alınamaması üzerine 7 Eylül günü saat 19.00 civarında eve girildi.
Çiftlik çalışanı üst kata çıktığında Denizolgun'u kanepede hareketsiz halde gördüğünü anlattı.
Başvuruda olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin, telefon görüşmelerinin ve tanık anlatımlarının incelenmesi talep edildi.
ANAHTAR KAPININ ÜZERİNDEYDİ
Kadyrov'un ifadesinde yer alan bir başka ayrıntı da dilekçeye girdi.
Çalışan, eve girdiğinde anahtarın kapının üzerinde bulunduğunu söyledi.
Başvuruda kapının ve anahtarın durumunun olay yeri şartlarıyla birlikte değerlendirilmesi istendi.
ŞOFÖR ÇİFTLİKTE 6 SAAT BEKLEDİ
Dilekçede şoför Murat'ın olay günü yaptığı hareketlere de yer verildi.
Şoförün sabah saatlerinde çiftliğe geldiği, yaklaşık 6 saat burada beklediği, Denizolgun ile görüşmeden saat 13.00 civarında ayrıldığı belirtildi.
Şoförün olay günü yaptığı telefon görüşmeleri ve çiftlikte bulunduğu zaman dilimi de araştırılması istenen başlıklar arasında yer aldı.
İFADEDEKİ "AHMET BEY"
Kadyrov'un anlatımında şoför Murat'ın yanında bulunan başka bir kişiden de "Ahmet Bey" olarak söz edildi.
Suç duyurusunda bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olay günü çiftlikte bulunmasına ilişkin hususların araştırılması istendi.
POLİS TUTANAĞINDA KAN BULGUSU
Dilekçede polis kayıtları ile Kadyrov'un anlatımındaki farklılığa da yer verildi.
Polis tutanağında Denizolgun'un ağzında kabarcıklı ve yoğun kan bulunduğu yönünde kayıt yer alırken, Kadyrov'un ilk anlatımında Denizolgun'u hareketsiz halde gördüğünü söylediği belirtildi.
Bu husus da başvuruda araştırılması istenen maddeler arasında sıralandı.
TELEFON TRAFİĞİ İÇİN HTS TALEBİ
Şikâyetçiler, ölüm öncesindeki dönemden başlayarak olay günü ve sonrasındaki telefon trafiğinin incelenmesini istedi.
Dilekçede şüpheli olarak gösterilen kişilerin HTS kayıtlarının temin edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemesi yapılması ve gerektiğinde keşif gerçekleştirilmesi talep edildi.
Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6477 numaralı dosyası ile bu dosyaya ilişkin bilgi notunun da dosyaya getirtilmesi istendi.
"RAPORLAR DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?" TALEBİ
Başvuruda Adli Tıp ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan raporların da incelenmesi talep edildi.
Şikâyetçiler, olayla bağlantılı raporlarda değişiklik yapılıp yapılmadığının ve eski soruşturmanın dilekçede kullanılan ifadeyle "sümen altı edilip edilmediğinin" araştırılmasını istedi.
OTOPSİ RAPORU İÇİN AYRI DOSYA
Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan otopsi raporunun değiştirildiği yönündeki iddia daha sonra ayrı bir soruşturmanın konusu oldu.
Adli Tıp görevlileri hakkında yürütülen dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
"Otopsi raporunun değiştirildiği" iddiasıyla yürütülen bu ayrı soruşturmada daha sonra somut delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Denizolgun'un ölümüne ilişkin Beykoz'daki dosya ise ayrı bir adli süreç olarak yürütüldü.
OTOPSİ RAPORUNDAKİ DOKTOR İÇİN "ZAFER" KOD ADI
Denizolgun'un ölümüne ilişkin otopsi raporunda yer aldığı belirtilen Dr. Yusuf İslam Duman hakkında yıllar sonra FETÖ kapsamında işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Duman'ın 2008 yılında FETÖ evlerinde kaldığı, örgüt içerisinde "Zafer" kod adını kullandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Duman'ın FETÖ'nün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için oluşturduğu çalışma evlerinde görev aldığı, tıp öğrencilerine yönelik sınava hazırlık çalışmalarında bulunduğu ve Adli Tıp yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü aktarıldı.
Duman'ın 27 Nisan 2025'te gözaltına alındığı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
OTOPSİ RAPORUNDA KİMYASAL MADDELER
Denizolgun'un ölümünün ardından 8 Eylül 2016 tarihinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda da çeşitli kimyasal maddelere ilişkin bulgular yer aldı.
Rapora ilişkin aktarılan bilgilere göre cesedin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum ve nikel, bazı organ örneklerinde ise arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel tespit edildi.
Bu maddelerin miktarlarının ve ölüm nedeni bakımından taşıdığı anlamın değerlendirilmesi de adli sürece taşınan başlıklardan biri oldu.
KURİŞ VE ANNESİ 13. MADDEDE
20 Ocak tarihli suç duyurusunun 13. maddesinde, Denizolgun'un ölümünden önce sorun yaşadığı kişiler arasında Alihan Kuriş ile annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in bulunduğu ileri sürüldü.
Dilekçede bu kişilerin ölümden önceki dönem, ölüm günü ve sonrasındaki hareket ve temaslarının araştırılması talep edildi.
LİDERLİK SÜRECİ DE DOSYAYA TAŞINDI
Başvuruda Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar içerisindeki liderlik sürecine de yer verildi.
Şikâyetçiler, Denizolgun'dan sonra yönetimin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a geçmesi gerektiğini, ancak Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in girişimleriyle oğlu Alihan Kuriş'in liderliğe getirildiğini ileri sürdü.
Dilekçede ölüm günü ve sonrasındaki görüşmelerin, temasların ve liderlik sürecinde yaşanan gelişmelerin araştırılması istendi.
Alihan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar yapılanmasının başına geçti.
20 OCAK'TA BAKIRKÖY'E YENİ DİLEKÇE
Fatih Süleyman Denizolgun, 20 Ocak 2026'da babası Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Bakırköy Adliyesine giderek imzalı dilekçelerini sunduklarını ve soruşturma numarası aldıklarını açıkladı.
Denizolgun, Bakırköy'de daha önce yürütülen soruşturmanın kendilerinin müracaatından bağımsız olarak savcılık tarafından re'sen açılan ayrı bir dosya olduğunu belirtti.
20 Ocak'taki müracaat, ailenin ölümle ilgili ilk adli başvurusu değil, Fatih Süleyman Denizolgun ile Mehmet Beyazıt Denizolgun'un birlikte yaptığı ilk Bakırköy başvurusu oldu.
45 YILLIK CEMAAT MENSUBUNDAN 4 ÖLÜM İÇİN BAŞVURU
Denizolgun dosyasının yanı sıra cemaat içerisindeki başka isimlerin ölümleri de savcılığa taşındı.
Kendisini 45 yıllık Süleymancılar cemaati mensubu olarak tanıtan Rüstem Şahin, 28 Haziran 2024'te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifade verdi.
Şahin, Arif Ahmet Denizolgun, Hasan Arıkan, Mehmet Arıkan ve Burhan Candemir'in ölümlerinin araştırılmasını istedi.
17 TEMMUZ'DA İKİNCİ KEZ SAVCILIKTA
Rüstem Şahin, 17 Temmuz 2024'te ikinci kez ifade verdi.
Şahin, Fatih Süleyman Denizolgun'un sosyal medya paylaşımlarında Alihan Kuriş hakkında dile getirdiği iddialara atıfta bulunarak, isimleri geçen kişilerin dinlenmesini ve söz konusu ölümlerin araştırılmasını talep etti.
Şahin ifadesinde, "Bu cinayet davalarının açığa çıkması için isimleri geçen bu iki kişinin dinlenmesini ve bu olayın açığa çıkmasını saygılarımla arz ederim. Ben de Süleymanlı cemaati mensubuyum" dedi.
OPERASYON 10 YILLIK DOSYAYI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar yapılanmasının başına geçen Alihan Kuriş, Ağustos 2026'da kendisi ve yapılanmayla bağlantılı isimlere yönelik yürütülen ayrı soruşturmayla gündeme geldi.
Kuriş'e yönelik operasyonun ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6477 numaralı dosyası, Denizolgun ailesinin suç duyuruları, otopsi sürecine ilişkin Bakırköy dosyası ve Rüstem Şahin'in dört ölümün araştırılması için yaptığı başvurular yeniden gündeme geldi.