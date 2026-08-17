Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor: 1 milyon 875 bin TL destek ve 3 milyon TL'ye kadar dönüşüm kredisi

Türkiye'nin deprem gerçeği kentsel dönüşüm çalışmalarını yeniden gündemin ilk sıralarına taşırken, İstanbul'da uygulanan Yarısı Bizden Kampanyası'nın 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Mevcut Yarısı Bizden Kampanyası'nda konutunu dönüştüren hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, A Haber ekranlarında Yarısı Bizden Kampanyası'nın 81 ile yayılacağını belirterek, kentsel dönüşümde yılda 150 bin bağımsız bölüm hedefini anlattı. Yarısı Bizden Kampanyası Türkiye genelinde

Kentsel dönüşümde yeni dönem. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) "KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ" 17 Ağustos depreminin yıl dönümünü hatırlatan Faruk Erdem, Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu ve konutların yenilenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Erdem, "Kentsel dönüşüm çok önemli. Deprem bölgesindeyiz ve evlerimizi yenilememiz lazım. Bu nedenle kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da çok ciddi bir kampanya başladı. Daha sonra Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşın finansal desteği de sağlanmış oldu" dedi.