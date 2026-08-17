Mavi Vatan'da tarihi adım: Ege ve Akdeniz'e Deniz Milli Parkı!

Türkiye, Milli Parklar Kanunu kapsamında ilk kez deniz alanlarına milli park statüsü vererek Ege ve Akdeniz'deki egemenlik haklarını pekiştirdi. 16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla Fethiye-Antalya Kaş açıkları ve Kuzey Ege'deki stratejik sahalar "Deniz Milli Parkı" olarak tescillendi. Ankara'nın Mavi Vatan'daki çevre ve yetki koruma adımı Atina'da büyük paniğe yol açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Muğla Fethiye-Antalya Kaş açıkları ve Kuzey Ege'deki stratejik sahalar ʺDeniz Milli Parkıʺ oldu

TOPLAM 23 BİN KİLOMETREKARELİK SAHA KORUMADA

Alınan kararla birlikte Fethiye ile Kaş arasındaki yaklaşık 21 bin 706 kilometrekarelik deniz alanı ile Kuzey Ege'de Çanakkale, Tekirdağ ve Gökçeada civarındaki yaklaşık 1.742 kilometrekarelik saha koruma altına alındı.

Böylece Türkiye, toplamda 23 bin kilometre kareyi aşan bir alanda daha Mavi Vatan haklarını uluslararası hukuka uygun olarak pekiştirmiş oldu.