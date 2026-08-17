Evinden esrar çıkan Abdulkadir Özcan tanıdık çıktı! Alkol için uçağı karıştıran işadamı... "Ben Türkiye'yi satın alırım"
Fuhuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve evinde yapılan aramalarda 175 gram esrar ele geçirilen Abdulkadir Özcan’ın geçmişte bir kez daha Türkiye gündemine oturduğu öğrenildi. Özcan’ın THY uçağında alkol servisi için olay çıkardığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Özcan kara listeye alınırken Petlas Lastik yönetimindeki görevinden de kovulmuştu.
Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda evinden 175 gram uyuşturucu çıkan Abdulkadir Özcan'ın daha önce karıştığı bir diğer skandala yeniden gündeme geldi.
KARADA ESRAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 5 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, Abdulkadir Özcan ile birlikte 18 kişi yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özcan'ın ikametinde arama yaptı.
Yapılan incelemelerde, renk ve koku itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen 175 gram madde ele geçirildi.
Maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal laboratuvar incelemesi başlatıldı.
HAVADA ALKOL
Abdulkadir Özcan'ın adı daha önce 13 Aralık 2024 tarihinde Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde duyulmuştu.
Business Class bölümünde seyahat eden Özcan, alkol servisinin durdurulması üzerine kabin ekibiyle tartışmıştı.
Olay anına ait görüntülerde yolculara saldıran Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım." diye bağırmıştı.
KOVULMUŞTU
Uçakta yaşanan skandalın ardından THY, Özcan'ı kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini duyurmuştu.
Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine Petlas yönetimi de harekete geçmişti. Alınan kararla Özcan, 14 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden azledilmişti.
206 kilo altının çıktığı şirketle kardeş bağlantısı
İlk kazma ne zaman vurulacak?