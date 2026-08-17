Evinden esrar çıkan Abdulkadir Özcan tanıdık çıktı! Alkol için uçağı karıştıran işadamı... "Ben Türkiye'yi satın alırım"

HAVADA ALKOL

Abdulkadir Özcan'ın adı daha önce 13 Aralık 2024 tarihinde Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde duyulmuştu.

Business Class bölümünde seyahat eden Özcan, alkol servisinin durdurulması üzerine kabin ekibiyle tartışmıştı.

Olay anına ait görüntülerde yolculara saldıran Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım." diye bağırmıştı.

KOVULMUŞTU

Uçakta yaşanan skandalın ardından THY, Özcan'ı kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini duyurmuştu.

Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine Petlas yönetimi de harekete geçmişti. Alınan kararla Özcan, 14 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden azledilmişti.

Dubai-İstanbul uçağında Petlas'ın sarhoş yöneticisi Abdulkadir Özcan olay çıkardı! Tehditler savurdu: 'Türkiye'yi satın alırım'