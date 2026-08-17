Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş Bu çalışmalar kapsamında Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunmuştu.

Yılmaz Kimya deposunda kaynağı belirsiz altın ve dövizler HİLMİ TUNA KURİŞ'İN ŞİRKETTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiye göre firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in 19 Kasım 2025'ten itibaren Yılmaz Kimya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Böylece yüklü miktarda altın ve dövizin bulunduğu şirket ile firari şüpheli arasındaki yönetim kurulu bağlantısı da soruşturma dosyasına yansıdı.