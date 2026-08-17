Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslere yönelik çalışmalarda 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunan Yılmaz Kimya'nın 19 Kasım 2025'ten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında dikkat çeken yeni bir ayrıntıya ulaşıldı.
FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YILMAZ KİMYA BAĞLANTISI
Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda yüklü miktarda altın ve döviz bulunan Yılmaz Kimya ile Kuriş arasındaki şirket bağlantısı ortaya çıktı.
DEPODA 206 KİLO KÜLÇE ALTIN BULUNMUŞTU
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimleri, Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.
Bu çalışmalar kapsamında Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunmuştu.
HİLMİ TUNA KURİŞ'İN ŞİRKETTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiye göre firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in 19 Kasım 2025'ten itibaren Yılmaz Kimya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.
Böylece yüklü miktarda altın ve dövizin bulunduğu şirket ile firari şüpheli arasındaki yönetim kurulu bağlantısı da soruşturma dosyasına yansıdı.
ALİHAN KURİŞ İFADESİNDE KARDEŞİNİ ANLATTI
Soruşturmada yer alan bir başka ayrıntı ise Alihan Kuriş'in ifadesinden geldi. Alihan Kuriş'in ifadesinde kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile "ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğü" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.
Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.