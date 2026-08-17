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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslere yönelik çalışmalarda 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunan Yılmaz Kimya'nın 19 Kasım 2025'ten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlendi.

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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında dikkat çeken yeni bir ayrıntıya ulaşıldı.

Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yönetim kurulu ortaklığını gösteren belge (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yönetim kurulu ortaklığını gösteren belge (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YILMAZ KİMYA BAĞLANTISI

Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda yüklü miktarda altın ve döviz bulunan Yılmaz Kimya ile Kuriş arasındaki şirket bağlantısı ortaya çıktı.

Ele geçirilen altın ve dövizlerEle geçirilen altın ve dövizler

DEPODA 206 KİLO KÜLÇE ALTIN BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimleri, Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna KurişAlihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş

Bu çalışmalar kapsamında Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro bulunmuştu.

Yılmaz Kimya deposunda kaynağı belirsiz altın ve dövizlerYılmaz Kimya deposunda kaynağı belirsiz altın ve dövizler

HİLMİ TUNA KURİŞ'İN ŞİRKETTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiye göre firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in 19 Kasım 2025'ten itibaren Yılmaz Kimya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Böylece yüklü miktarda altın ve dövizin bulunduğu şirket ile firari şüpheli arasındaki yönetim kurulu bağlantısı da soruşturma dosyasına yansıdı.

Alihan Kuriş cezaevine sevki sırasında görüntülendi.Alihan Kuriş cezaevine sevki sırasında görüntülendi.

ALİHAN KURİŞ İFADESİNDE KARDEŞİNİ ANLATTI

Soruşturmada yer alan bir başka ayrıntı ise Alihan Kuriş'in ifadesinden geldi. Alihan Kuriş'in ifadesinde kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile "ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğü" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı-7 Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı-8 Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni detay: 206 kilo külçe altının bulunduğu Yılmaz Kimya ile kardeş bağlantısı-9

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