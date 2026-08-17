CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü Olympique Lyon'u konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Teknik direktör İsmail Kartal, dev maç öncesi ilk 11'ini belirlerken, listeye sonradan dahil olan Romelu Lukaku maça yedek kulübesinde başlayacak. İşte detaylar ve muhtemel 11...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı geçen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak ilk maçta tur için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-2
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 305. MAÇI

Lyon karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 305. maçı olacak.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 304 karşılaşmada 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 414 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 424 gol gördü.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-3
LYON'A KARŞI İLK GALİBİYET ARANIYOR

İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 5 kez karşılaştı.

Bu müsabakalarda Lyon 4 galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Fransız ekibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-4
İki ekip 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, bu iki mücadeleyi 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-5
Takımlar arasındaki son randevu ise 23 Ocak 2025'te UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynandı.

Kadıköy'deki mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-6
TALİSCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.

Bu gollerin 5'i Talisca'dan gelirken, diğer golün sahibi Mason Greenwood oldu.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-7
LUKAKU KADROYA EKLENDİ

Fenerbahçe'nin Lyon maçında UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Romelu Lukaku da yer alıyor. Yıldız golcünün karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-8
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-10 Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-11 Fenerbahçe avantaj peşinde! İsmail Kartal 11'i belirledi-12
Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışması! O karar tepki çekti
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışması! O karar tepki çekti
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler