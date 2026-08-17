Fenerbahçe, bu iki mücadeleyi 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

İki ekip 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Takımlar arasındaki son randevu ise 23 Ocak 2025'te UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynandı.



TALİSCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.

Bu gollerin 5'i Talisca'dan gelirken, diğer golün sahibi Mason Greenwood oldu.