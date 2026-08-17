CANLI YAYIN
Geri

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü

17 Ağustos 1999’da “Nerede bu devlet?” diye haykıran Türkiye, 27 yılda afet yönetiminde büyük bir dönüşüm yaşadı. Marmara Depremi’nde ilk açıklama 6 saat sonra yapılırken, 6 Şubat depremlerinde ilk can 23’üncü dakikada enkazdan kurtarıldı. Üç yılda 455 bin 357 daire hak sahiplerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü

17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak hafızalara kazındı. Yaklaşık 45 saniye süren depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

1999 depremi sonrası yıkım (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)1999 depremi sonrası yıkım (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

Felaketin ardından yaklaşık 200 bin vatandaş evsiz kaldı. 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 iş yeri tamamen yıkılırken, yüz binlerce yapı farklı seviyelerde hasar gördü.

Yaklaşık 16 milyon insanın etkilendiği felaket, Türkiye'nin afetlere hazırlık konusundaki zafiyetlerini de tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı.

HÜKÜMET ACİZ KALDI

Marmara Depremi'nin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, "uyandırılmak istenmemesi" nedeniyle depremden saatler sonra haberdar oldu.

İlk resmî açıklama depremden yaklaşık 6 saat sonra yapılabildi. Enkazlardan yükselen "Sesimi duyan var mı?" feryatları, o gecenin hafızalara kazınan en acı görüntülerinden oldu.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-3

48 SAAT SONRA ULAŞILDI

İzmit depreminde yıkıntılara 48 saat sonra ulaşılabildi. Enkaz altında kalan binlerce vatandaşın yakınları ise günlerce yardım bekledi. "Nerede bu devlet?" sözü de işte bu atmosferde Türkiye'nin hafızasına kazındı.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-4

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Depremden 3 yıl sonra AK Parti iktidara geldi. Böylece Marmara Depremi de afetlere karşı bir milat oldu. Erdoğan'ın liderliğinde deprem ve afet anındaki müdahalenin yanı sıra deprem olmadan önce risklerin azaltılması gerektiği de Türkiye'nin gündemine taşındı.

Türkiye, afet yönetimi ve yeniden inşa kapasitesini geliştirdi. Van (2011), Elazığ-Malatya (2020) ve İzmir (2020) depremlerinin ardından binlerce konut inşa edildi.

Van Depreminin ardından 25 bin 989 konut inşa edildi. Elazığ ve Malatya'da toplam 32 bin 463 konut, iş yeri ve köy evi, İzmir Depremi'nin ardından ise 5 bin 515 bağımsız bölüm tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremleri ise bu kapasitenin en büyük sınavı oldu; yüz binlerce konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-5

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın en büyük iki depremi, 11 ili ağır şekilde etkilerken yaklaşık 14 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Devlet depreme 13 dakika sonra müdahale etti. Enkazdan ilk depremzede ise 04.40'ta Osmaniye'de kurtarıldı. 1 gün sonra bölgedeki ekip sayısı 60 bin oldu. TSK uçaklarıyla hava köprüsü kurdu.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-6

KAZMA KÜREKTEN DRONLARA

İHH Afet Yönetimi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, Marmara Depremi'nde kazma kürekle yapılan arama kurtarma çalışmalarından bugün dronla yapılan çalışmalara geldiklerini söyledi.

17 AĞUSTOS'UN BATIK ŞEHRİ 27 YILDIR İLK GÜNKÜ GİBİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sular altında kalan yapılar ve eşyalar, 27 yıl sonra dalgıçlar tarafından görüntülendi. Değirmendere Sahili'nin 180 metre açığında, 18 ila 55 metre derinlikte bulunan batık alan, bugün deniz canlıları için yapay resif ve dalış turizmi açısından önemli bir merkez hâline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları ile Değirmendere Sualtı Topluluğu ekipleri, deniz tabanındaki yapı kalıntılarını görüntüledi.

Bölgede kökünden sökülmüş çınarlar, çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgâhları bulunuyor.

DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, deprem sırasında Deniz Kuvvetleri'nde 1. sınıf dalgıç astsubayı olarak görev yaptığını belirterek, "Dışarıda hayat çok hızlı şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında hâlâ tüm canlılığıyla duruyor" dedi.

Kulakaç, yapı kalıntılarının artık su altı canlıları için yapay resif olduğunu belirterek, "Depremin unuttuğumuz tüm gerçek görüntüleri suyun altında olduğu gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-7

3 YILDA 455 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de yapı güvenliğinden afet yönetimine, arama-kurtarma kapasitesinden kriz koordinasyonuna kadar pek çok alanda yeni bir dönem başladı.

Geçmişte ağırlıklı olarak afet sonrasına odaklanan yaklaşımın yerini risk azaltma ve hazırlık merkezli bir anlayış aldı. Kahramanmaraş merkezli, 11 ili yıkan depremden sadece 10 gün sonra 481 bin 865 binada ön hasar tespiti tamamlandı. Depremin 3'üncü yılında 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak teslim edildi.

17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-8

18 MEZAR AÇTIRDI, 4 YIL SONRA OĞLUNA ULAŞTI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'de oğlu Serkan ile enkaz altında kalan Emine Cebeci, 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Oğlu Serkan ise depremden 13 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak Gölcük Askerî Hastanesi'ne sevk edildi, ancak sonrasında kayboldu.

Emine CebeciEmine Cebeci

Bir yıl boyunca tedavi gören ve ayağından 14 kez ameliyat edilen Cebeci, iyileştikten sonra oğlunu bulmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane, emniyet ve morgları dolaştı. Kayıp kişilerin mezarlarının incelenmesi için hukuki mücadele başlattı.

Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağlayan Cebeci, oğlunun cenazesine bu mezarlardan birinde ulaştı. Dört yıl süren arayışın ardından oğlunun cenazesine ulaşan Cebeci, bir yandan evladına kavuşmanın burukluğunu, diğer yandan yıllardır süren belirsizliğin sona ermesinin acısını yaşadı.

Haber: Barış Savaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-10 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-11 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü-12

Emevi Camii'nde namaz zamanı... 14 yıl önceki tarihi sözler gerçek oluyor: Başkan Erdoğan Şam ziyareti yine gündemde!
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan Şam'a gidecek!

 Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Altınlara düğün takısı savunması yöneticilere hocaefendi maskesi! 77 milyarlık trafik: Örgüte İsrail'den para yağdı
ÖNCEKİ HABER

Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler