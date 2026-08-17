17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Türkiye'nin afet yönetiminde 27 yıllık dönüşümü

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Depremden 3 yıl sonra AK Parti iktidara geldi. Böylece Marmara Depremi de afetlere karşı bir milat oldu. Erdoğan'ın liderliğinde deprem ve afet anındaki müdahalenin yanı sıra deprem olmadan önce risklerin azaltılması gerektiği de Türkiye'nin gündemine taşındı.

Türkiye, afet yönetimi ve yeniden inşa kapasitesini geliştirdi. Van (2011), Elazığ-Malatya (2020) ve İzmir (2020) depremlerinin ardından binlerce konut inşa edildi.

Van Depreminin ardından 25 bin 989 konut inşa edildi. Elazığ ve Malatya'da toplam 32 bin 463 konut, iş yeri ve köy evi, İzmir Depremi'nin ardından ise 5 bin 515 bağımsız bölüm tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremleri ise bu kapasitenin en büyük sınavı oldu; yüz binlerce konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.