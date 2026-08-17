4 yaşındaki çocuğa forma baskısı yapan holiganın skandal görüntüleri çıktı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, "Vücudundaki, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim." diye konuştu.

"GÖNÜL YAPMAYA GELDİM" DEDİ, OLAYI SAVUNDU

Hakkında tedbir kararı verilen Akdemir, yayınladığı videoyla kendisini savunmaya çalıştı.

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Olay anında tansiyonu düşürmeye çalıştığını iddia eden Akdemir, "Görüntülere bakıldığı zaman ben de ilk kez seyredecek olsam aynı tepkiyi gösteririm. Aslında olay öyle değil. Ben doğacak bir gerginliğe engel olmak adına müdahale ettim. Babaya gittiğimde dediğim tek şey var; 'Ya tribünden dışarı çıkarın ya da çocuğun kıyafetini değiştirin.' Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için müdahale ettim, müdahalem çok doğru. Ben gönül yapmaya geldiğimize inanan insanlardanım bu dünyaya. O çocuğa bir şey olacak olsaydı babasından önce ben siper olurdum" dedi. Akdemir babayla da emniyette helalleştiğini öne sürdü.

Şenel Akdemir bir video paylaşarak olayı anlattı

İSTANBUL KULÜPLERİNE HAKARET ETTİĞİ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI

Yayınladığı videoda kendisini barışçıl göstermeye çalışan Şenel Akdemir'in, geçmişte spor kulüplerini hedef aldığı skandal konuşması ortaya çıktı.