4 yaşındaki çocuğa forma baskısı yapan holiganın skandal görüntüleri çıktı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı’nın üzerindeki sarı-lacivertli forma yüzünden tribünden çıkartılması için baskı yapan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Şenel Akdemir, yayınladığı videoda olayı yatıştırmaya çalıştığını savunarak "Gönül yapmaya geldim" dedi. Emniyette aileyle helalleştiğini öne süren Şenel Akdemir'in bu açıklamalarının ardından İstanbul kulüplerine "Bizans k*ahpeleri" diyerek ağır küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Süper Lig'in ilk haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı. Stada babası Selami Alımcı ile birlikte maçı izlemeye gelen 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alındı. Gençlerbirliği tribününden Şenel Akdemir, minik taraftarın üzerindeki formaya tepki göstererek tribünden çıkarılmasını istedi.
POLİS KÜÇÜK ÇOCUĞU KUCAĞINA ALARAK UZAKLAŞTIRDI
Çevredeki taraftarların tepkisine ve görevli polislerin araya girmesine aldırış etmeyen Akdemir'in el kol hareketleriyle çocuğa yüklenirken polis 4 yaşındaki Göktuğ'u kucağına alarak güvenlik amacıyla alandan uzaklaştırdı.
HOLİGANA EV HAPSİ
Kameralara yansıyan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Şenel Akdemir, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, "Vücudundaki, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim." diye konuştu.
"GÖNÜL YAPMAYA GELDİM" DEDİ, OLAYI SAVUNDU
Hakkında tedbir kararı verilen Akdemir, yayınladığı videoyla kendisini savunmaya çalıştı.
Olay anında tansiyonu düşürmeye çalıştığını iddia eden Akdemir, "Görüntülere bakıldığı zaman ben de ilk kez seyredecek olsam aynı tepkiyi gösteririm. Aslında olay öyle değil. Ben doğacak bir gerginliğe engel olmak adına müdahale ettim. Babaya gittiğimde dediğim tek şey var; 'Ya tribünden dışarı çıkarın ya da çocuğun kıyafetini değiştirin.' Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için müdahale ettim, müdahalem çok doğru. Ben gönül yapmaya geldiğimize inanan insanlardanım bu dünyaya. O çocuğa bir şey olacak olsaydı babasından önce ben siper olurdum" dedi. Akdemir babayla da emniyette helalleştiğini öne sürdü.
İSTANBUL KULÜPLERİNE HAKARET ETTİĞİ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI
Yayınladığı videoda kendisini barışçıl göstermeye çalışan Şenel Akdemir'in, geçmişte spor kulüplerini hedef aldığı skandal konuşması ortaya çıktı.
Şehir takımlarına sahip çıkılması gerektiğini savunduğu bir videoda İstanbul kulüplerine yönelik ağır ifadeler kullanan Akdemir'in, "Bizim Ankaragücümüz, Gençlerbirliğimiz bu anlamda çok önemlidir. Ama biz Türkiye'de İstanbul büyütülmüşlerine o Bizans k*hpelerine karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyoruz." dediği görüldü.
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