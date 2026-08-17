Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor!

Bu nedenle mevcut yabancı oyunculardan birinin gönderilmesi gündeme gelebilecek.



YABANCI KONTENJANI HESABI

Galatasaray yönetiminin transfer çalışmalarını yalnızca Sörloth'un maliyetine göre değil, kadrodaki yabancı oyuncu sayısına göre de şekillendireceği belirtildi.

Norveçli golcünün transfer edilmesi durumunda hem forvet hem de kanat takviyeleri için kontenjan hesabı yapılacak.

Uygun şartların oluşması halinde Sörloth için resmi temasların hız kazanabileceği ifade edildi.

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