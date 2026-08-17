Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor!
Beşinci kez üst üste şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, forvet takviyesi için Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Norveçli golcü için kiralama formülünün değerlendirildiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi halinde yabancı kontenjanında da değişiklik yapılması gerekecek.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvet pozisyonu için Alexander Sörloth'un durumunu değerlendirmeye aldı.
U23 kontenjanına uygun oyunculara öncelik veren yönetimin, tecrübeli golcünün Atletico Madrid'deki geleceğini yakından takip ettiği öğrenildi.
SÖRLOTH İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 29 yaşındaki Sörloth'un transfer şartlarının Galatasaray tarafından araştırıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini gündemine alabileceği belirtildi.
Yönetimin, oyuncunun maliyeti ve transfer şartlarını değerlendirerek uygun bir formül oluşması halinde görüşmelere hız verebileceği kaydedildi.
Sörloth'un Galatasaray'a transferi halinde ise kadro planlamasında yabancı kontenjanı nedeniyle yeni bir düzenleme yapılması gerekecek.
Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesinin yanı sıra kanat rotasyonuna da takviye yapmayı planlıyor.
Bu nedenle mevcut yabancı oyunculardan birinin gönderilmesi gündeme gelebilecek.
YABANCI KONTENJANI HESABI
Galatasaray yönetiminin transfer çalışmalarını yalnızca Sörloth'un maliyetine göre değil, kadrodaki yabancı oyuncu sayısına göre de şekillendireceği belirtildi.
Norveçli golcünün transfer edilmesi durumunda hem forvet hem de kanat takviyeleri için kontenjan hesabı yapılacak.
Uygun şartların oluşması halinde Sörloth için resmi temasların hız kazanabileceği ifade edildi.