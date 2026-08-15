Coventry City, Sidiki Cherif'e 5 yıllık sözleşme teklif etti. 19 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinin teklifini kabul ederken transferin tamamlanması için son prosedürlere geçildi.

Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitti. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılmasıyla transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Sidiki Cherif bu sezon sadece 3 dakika oynayabildi

Sidiki Cherif'in piyasa değeri 18 milyon euro

FENERBAHÇE 22 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i toplam 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun Coventry City'ye transferi için bu kez 24,5 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardı.