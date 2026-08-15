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Sidiki Cherif'in yeni adresi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret

Fenerbahçe, Sidiki Cherif’in transferi için Premier Lig’in yeni ekibi Coventry City ile 24,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu, 5 yıllık sözleşme teklifini kabul ederek sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İngiltere’ye gitti.

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Sidiki Cherif'in yeni adresi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'in transferi için Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile 24,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

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24,5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Fenerbahçe ile Coventry City arasında Sidiki Cherif transferi için yürütülen görüşmeler sonuç verdi. İngiliz ekibi, 19 yaşındaki Fransız futbolcu için sarı-lacivertlilerle 24,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

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SONRAKİ SATIŞTAN PAY DA VAR

Fenerbahçe, bonservis gelirinin yanı sıra Sidiki Cherif'in gelecekteki olası transferinden de pay alacak. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sonraki transferinden elde edilecek karın yüzde 10'unu alma hakkı bulunacak.

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5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Coventry City, Sidiki Cherif'e 5 yıllık sözleşme teklif etti. 19 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinin teklifini kabul ederken transferin tamamlanması için son prosedürlere geçildi.

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İNGİLTERE'YE GİTTİ

Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitti. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılmasıyla transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE 22 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i toplam 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun Coventry City'ye transferi için bu kez 24,5 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardı.

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17 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev yaptı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken 1 asist yaptı ve toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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Burak Zihni
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