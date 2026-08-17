Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesine ulaşıldı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma yüz milyarca liralık devasa bir yapılanmayı yöneten örgüt lideri Kuriş, ifadesinde yapılanmadaki sorumluluğunu reddederek, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim" diyerek kendisini dini figür gibi göstermeye çalıştı.

Cep telefonu da kullanmadığı ortaya çıkan Kuriş, örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlanan, Ayakkabı Dünyası'nın ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisine ilişkin, "Kendisinin ayakkabı dükkânından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım" savunmasını yaptı.



Örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut'u ise sadece "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" olarak tanımladı. Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yapılan arama çalışmalarında ise bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlenen Kuriş yönetiminin, 100 milyar liranın üzerinde kaynağı yurt dışına çıkardığı saptanmıştı.