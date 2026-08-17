Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Altınlara düğün takısı savunması yöneticilere hocaefendi maskesi! 77 milyarlık trafik: Örgüte İsrail'den para yağdı
Süleymancılar grubunun yönetimini şüpheli şekilde ele geçiren Alihan Kuriş'in ifadesine ulaşıldı. Cep telefonu kullanmadığını belirten Kuriş, sabit telefonunu bilmediğini savundu. Bu nedenle de talimatları farklı telefonlardan verdiği ortaya çıktı. Soruşturmada 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo altın ele geçirildi. Öte yandan MASAK'ın raporuna göre örgütün şirketleri üzerinden 77 milyar 163 milyon TL'lik para trafiği gerçekleşti. Rapora göre örgütün hesaplarına İsrail’den yüklü miktarda para girişi oldu. Sadece İsrail değil. ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya gibi 15’e yakın ülke ile yakın çalışan Alihan Kuriş’in örgütü bu sayede büyüttüğü belirlendi.
Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesine ulaşıldı. Gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma yüz milyarca liralık devasa bir yapılanmayı yöneten örgüt lideri Kuriş, ifadesinde yapılanmadaki sorumluluğunu reddederek, "Ben sadece bir varisim, talimat vermedim" diyerek kendisini dini figür gibi göstermeye çalıştı.
Cep telefonu da kullanmadığı ortaya çıkan Kuriş, örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlanan, Ayakkabı Dünyası'nın ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisine ilişkin, "Kendisinin ayakkabı dükkânından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım" savunmasını yaptı.
Örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut'u ise sadece "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" olarak tanımladı. Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yapılan arama çalışmalarında ise bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlenen Kuriş yönetiminin, 100 milyar liranın üzerinde kaynağı yurt dışına çıkardığı saptanmıştı.
Yapının Almanya Köln'de 70 milyon dolarlık dev bir merkez inşa ettiğini ve faaliyetleri buraya taşımayı hedeflediğini de saptanırken, Alihan Kuriş'in ailesinin üzerine 191 gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlenmişti.
Sadece geçtiğimiz sene ülkedeki 82 dernek aracılığıyla 7,2 milyar liralık dev bir kayıt dışı gelir elde eden örgütün lideri olan Kuriş, ifadesinde lider olduğunu reddetti.
Kuriş'in liderliğindeki örgüt, gıdadan perakendeye, tekstilden ulaşıma yüz milyarca liralık devasa bir yapılanmayı bünyesinde barındırıyor.
Örgütle iltisaklı Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve 500 milyon lira sermayeli ŞMS Kopuz Gıda'nın da bulunduğu şirketlere ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Örgütle bağlantılı bazı şirketlere kayyum atanırken bazı şirketlerde yer alan ortaklık paylarına tedbir konuldu.
CEP TELEFONU KULLANMIYOR
Kuriş, "Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum" dedi. Örgüt liderinin, operasyonel talimatları nasıl ilettiği sorusuna karşılık, aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu iddia etti.
EV DEĞİL CEPHANELİK
Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in evinde de 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlar arasında Glock, CZ, Sig Sauer, Canik ve Wilson Combat marka tabancalar da yer aldı. Aramada ayrıca bir adet boş şarjör ile bir tabancanın içerisinde 8 adet fişek basılı şarjör bulundu.
Soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlanan, Ayakkabı Dünyası'nın ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile olan ilişkisi sorulduğunda Kuriş'ten şoke eden bir yanıt geldi. Kuriş, milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi yönettiği iddia edilen Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürerek, "Kendisinin ayakkabı dükkânından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur" ifadesini kullandı.
Oysa savcılık tespitlerine göre Akbacakoğlu, Kuriş'in en yakınındaki isimlerden biri ve yapının lobicilik faaliyetlerini organize eden isim olarak biliniyor.
HOCAEFENDİ MASKESİ
Kuriş, hiyerarşik yapıdaki üst düzey yöneticileri ve komisyon sorumlularını tanıyıp tanımadığı yönündeki sorulara ise "sosyal çevre" yanıtını verdi.
Yapılanmada kilit roller üstlendiği belirlenen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze gibi isimler için "Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım" diyerek aradaki hiyerarşik bağı gizlemeye çalıştı.
Kuriş, ifadesinde bu isimlerle hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını savundu.
LÜKS YAŞAMA KOMİK SAVUNMA
Aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan eden Kuriş'in lüks yaşamı ve evinden çıkanlar da dikkat çekti. İkametinde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının "düğün takısı ve aile birikimi" olduğunu iddia eden Kuriş, örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" dedi.
'BEN SADECE BİR VARİSİM'
Milyarlık para trafiği, yurt dışına çıkarılan paralar ve Almanya'da inşa edilen yapı merkezi hiç yokmuş gibi davranan Kuriş, suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Alihan Kuriş, kendisini dini bir figür olarak tanımlayarak, "Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim" dedi.
200 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yapılan arama çalışmalarında bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.
77 MİLYAR 163 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ
Öte yandan MASAK'ın raporuna göre örgütün şirketleri üzerinden 77 milyar 163 milyon TL'lik para trafiği gerçekleşti. Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32'si tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü ise MASAK tarafından hazırlanan 168 sayfalık mali analiz raporu oluşturdu. İncelemelerde, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş.'nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı belirlendi.
Şirket hesaplarında aynı dönemde 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı tespit edilirken, hesaplara yatırılan miktarın 26 milyar 213 milyon lirayı, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın banka hareketlerinin yalnızca 34 bin lirada kalması da incelemeye konu oldu.
MASAK incelemesinde, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakit çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı, şirketler arasında ise yüksek tutarlı ve çift yönlü para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.
İSRAİL'DEN PARA YAĞDI
MASAK raporuna göre terör devleti İsrail'den yüklü miktarda para girişi oldu. Sadece İsrail değil. ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya gibi 15'e yakın ülke ile yakın çalışan Alihan Kuriş'in örgütü bu sayede büyüttüğü belirlendi. Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtildi. Çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticaretin olmadığı şirket için MASAK raporunda, "oldukça dikkat çekici" ifadesi kullanıldı.
Haber: Halit Turan
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