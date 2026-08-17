İran Barzani'nin ofisini vurdu!

ABD-İran savaşında ateşkes muğlaklığı devam ederken Tahran, komşu ülke Irak'ı hedef aldı.

İran'a ait 2 kamikaze İHA, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisini hedef aldı. İran saldırısında ayrıca IKBY istihbarat şefinin konutu vuruldu.

Irak basınının aktardığına göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

GÖZDAĞI VERDİLER

IKBY Terörle Mücadele Birimi, sabah saatlerinde İran tarafından fırlatılan "Hadid-110" tipi 2 patlayıcı yüklü İHA ile Erbil'in Pirmam ilçesinde bulunan Barzani'nin ofisi ve IKBY güvenlik teşkilatı yöneticisinin ikametgahının hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Terörle Mücadele Birimi, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını açıkladı. Terörle Mücadele Birimi ayrıca saldırıyı gerçekleştiren tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu olduğunu belirtti.