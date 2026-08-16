Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı

David Neres Brezilya Milli Takımı'nda da forma giydi 20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE BEKLENTİ Napoli'nin David Neres için 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın transferi ilerletmesi halinde bu rakam pazarlıkların ana başlıklarından biri olacak.

David Neres sol ayaklı sağ kanat oyuncusu KİRALAMA FORMÜLÜ DE MASADA David Neres transferinde farklı bir formül de gündemde. Napoli'nin istediği seviyede bonservis teklifi alamaması halinde Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu ihtimal, Beşiktaş açısından transferde alternatif bir yol oluşturuyor.