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Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Napoli forması giyen David Neres’i transfer listesine aldı. Sabah’ın haberine göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Napoli’nin 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

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Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların gündemine Napoli forması giyen David Neres geldi. Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadı transfer listesine alırken İtalyan kulübüyle de ilk teması kurdu.

David Neres adını Ajax'ta duyurduDavid Neres adını Ajax'ta duyurdu

HEDEF DAVID NERES

Beşiktaş, hücum hattında özellikle sağ kanat bölgesine kalite katacak bir isim ararken David Neres'i değerlendirmeye aldı. Napoli forması giyen Brezilyalı futbolcu, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla siyah-beyazlıların transfer listesine girdi.

David Neres'in bonservisi Napoli'de bulunuyorDavid Neres'in bonservisi Napoli'de bulunuyor

NAPOLI İLE TEMAS KURULDU

Beşiktaş yönetimi, David Neres'in transfer şartlarını öğrenmek için Napoli ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünün oyuncu için belirlediği bonservis şartlarını değerlendiriyor.

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20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE BEKLENTİ

Napoli'nin David Neres için 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın transferi ilerletmesi halinde bu rakam pazarlıkların ana başlıklarından biri olacak.

David Neres sol ayaklı sağ kanat oyuncusuDavid Neres sol ayaklı sağ kanat oyuncusu

KİRALAMA FORMÜLÜ DE MASADA

David Neres transferinde farklı bir formül de gündemde. Napoli'nin istediği seviyede bonservis teklifi alamaması halinde Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu ihtimal, Beşiktaş açısından transferde alternatif bir yol oluşturuyor.

David Neres geçen sezon 10 gol katkısında bulunduDavid Neres geçen sezon 10 gol katkısında bulundu

GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI

David Neres, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 25 karşılaşmada görev yaptı. 29 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda 6 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.

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