Algoritma kıskacındaki çocuklara loot box tuzağı... Denetimsiz oyunlar 8 yaşında kumara alıştırıyor!

UNICEF'in Ocak 2026'da yayımladığı İngiltere verilerine göre, 8 ile 17 yaş grubundaki çocukların yüzde 58'i önceki bir ay içerisinde internette para harcadığını bildirdi.

TUZAĞA ALGORİTMA ÇEKİYOR

Oyun şirketlerinin kullanıcı davranışları hakkında devasa veriler topladığını belirten Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Muharrem Baki, "Geçirilen süre, oturum sıklığı, satın alma geçmişi, hangi ürünlerle ilgilendiği, hangi seviyelerde kaldığı ve hangi tekliflere tıkladığı gibi davranışsal veriler görülebiliyor. Algoritmalar kullanıcının hangi ürüne ilgi gösterebileceğini ve satın alma ihtimalinin ne zaman yükseldiğini tahmin edebiliyor." dedi.

Yeni Asır gazetesine konuşan TÜKONFED Başkanı Baki, sistemdeki denetimsizliğe dikkat çekti. Baki, tekliflerin kullanıcıya hangi anda gösterileceğinin tamamen davranışsal verilere göre şekillendiğini vurgulayarak, "Burada tamamen şanstan söz edemeyiz." ifadesini kullandı.

Oyun şirketleri, çocukların oyunda geçirdiği süreden tıkladıkları tekliflere kadar tüm davranışsal verilerini işleyerek algoritmalar aracılığıyla onları harcamaya zorluyor.