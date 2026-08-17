Algoritma kıskacındaki çocuklara loot box tuzağı... Denetimsiz oyunlar 8 yaşında kumara alıştırıyor!
Dijital dünyada cezasızlığı ve denetimsizliği fırsata çeviren oyun şirketleri, algoritmalar aracılığıyla çocukların zaaflarını ticari ranta dönüştürüyor. Oyun şirketleri, hiçbir yasal yaptırımla karşılaşmadan çocukların davranışsal verilerini işleyerek onları harcamaya yönlendiriyor. Gerçek para yerine kullanılan sanal elmaslar harcama algısını yok ederken, kaçırma korkusu üzerine kurulan sistemler çocukları psikolojik yıkıma iterek dijital dünyada büyük bir tehlikeyle baş başa bırakıyor. Sonucu önceden bilinmeyen sanal ödüller için para harcayan çocuklar, para verip şansını deneme sistemiyle yani kumarla küçük yaşta tanışıyor. Uzmanlar, acil yasal düzenleme çağrısında bulunuyor.
Anne babaların ekran başında masumca vakit geçirdiğini düşündüğü çocuklar oyun şirketlerinin algoritmaları tarafından sanal harcama tuzağına çekiliyor. Çevrim içi oyunlardaki "ganimet kutuları" ve "sürpriz ödül" sistemleri, kanuni boşluklardan faydalanan şirketlerin çocukları küçük yaşta kumar illetiyle tanıştırmasına zemin hazırlıyor.
SANAL DÜNYADA KORUMASIZ NESİL
Oyun şirketleri, hiçbir ciddi denetime tabi olmadan çocukların davranışsal verilerini analiz ederek onları harcamaya yönlendiriyor.
Sanal para birimleri harcama hissini yok ederken, psikolojik baskı taktikleri çocukları sürekli para harcamaya zorluyor.
Cezasızlık ortamından güç alan bu sistem, ailelerin karşısına devasa bir kriz olarak çıkıyor.
NEDİR BU 'LOOT BOX'
En fazla tartışılan uygulamaların başında gelen "loot box" sistemleri, oyuncunun içerisinde ne olduğunu bilmediği kutuyu gerçek para karşılığında açmasına dayanıyor.
İstediği ödülü elde edemeyen çocuk, sürekli tekrar deneme düşüncesiyle ciddi harcamalar yapıyor.
Mayıs 2026'da yayımlanan ve 2017 ile 2025 yılları arasındaki 26 araştırmayı inceleyen derleme, bu sistemlerin ergenler üzerindeki psikolojik yıkımını ortaya koydu.
8 YAŞA KADAR DÜŞTÜ
UNICEF'in Ocak 2026'da yayımladığı İngiltere verilerine göre, 8 ile 17 yaş grubundaki çocukların yüzde 58'i önceki bir ay içerisinde internette para harcadığını bildirdi.
ÖDEYEN PİŞMAN OLUYOR
İnternette para harcayan çocukların yüzde 32'si oyun içi satın almalardan daha sonra pişmanlık duyduğunu aktardı.
TUZAĞA ALGORİTMA ÇEKİYOR
Oyun şirketlerinin kullanıcı davranışları hakkında devasa veriler topladığını belirten Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Muharrem Baki, "Geçirilen süre, oturum sıklığı, satın alma geçmişi, hangi ürünlerle ilgilendiği, hangi seviyelerde kaldığı ve hangi tekliflere tıkladığı gibi davranışsal veriler görülebiliyor. Algoritmalar kullanıcının hangi ürüne ilgi gösterebileceğini ve satın alma ihtimalinin ne zaman yükseldiğini tahmin edebiliyor." dedi.
Yeni Asır gazetesine konuşan TÜKONFED Başkanı Baki, sistemdeki denetimsizliğe dikkat çekti. Baki, tekliflerin kullanıcıya hangi anda gösterileceğinin tamamen davranışsal verilere göre şekillendiğini vurgulayarak, "Burada tamamen şanstan söz edemeyiz." ifadesini kullandı.
GERÇEK PARA HİSSİNİ AZALTAN TAKTİK
Oyunlarda gerçek para yerine elmas veya altın gibi sanal birimlerin kullanılması, çocukların harcama algısını tamamen değiştiriyor.
Sanal paranın tehlikelerine değinen Baki, "100 TL yerine 1000 elmas görmek psikolojik olarak gerçek para harcama hissini azaltıyor. Kredi kartının hesaba kayıtlı olması da kontrol mekanizmasını ortadan kaldırarak satın almayı kolaylaştırıyor." diye konuştu.
KAÇIRMA KORKUSUYLA PSİKOLOJİK TUZAK
Oyunlarda karşılaşılan son fırsat veya kısıtlı zaman mesajlarının psikolojik yönlendirme amacı taşıdığını anlatan Baki, bu yöntemle kullanıcının kaçırma korkusunun harekete geçirildiğini dile getirdi.
YAŞ DOĞRULAMASI YOK
Sadece doğum tarihi girilmesine dayanan sistemlerin gerçek bir yaş doğrulaması olmadığını belirten Baki, "Çocuk hesaplarında güçlü yaş doğrulaması, ebeveyn onayı ve harcama limitleri acilen uygulanmalıdır." dedi.