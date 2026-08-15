Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirilerek tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 33 ayrı suç kaydı bulunan Serkan Kurtuluş, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten getirildiği İstanbul'da emniyet güçlerine teslim edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS aracılığıyla sorgulanan Kurtuluş, tutuklanarak Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Hakkında İnterpol tarafından H-58 koduyla arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türk Hava Yolları'na ait TK-0016 sefer sayılı uçuşla Buenos Aires'ten Türkiye'ye getirildi. 14 Ağustos 2026 gecesi saat 23.45 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki zanlı, İnterpol görevlileri refakatinde havalimanında bekleyen kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
İsnat edilen suçlardan birinin "kasten öldürme" olması ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Kurtuluş, 15 Ağustos 2026 tarihinde tutuklanarak emniyet güçleri eşliğinde Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Sanığın bir sonraki duruşmasının 11 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi.
SUÇLAMALAR
- "Kasten öldürme" ,
- "Nitelikli yağma" ,
- "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ,
- "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"
İLK SORGU: SUSMA HAKKINI KULLANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'nin yazısı üzerine Serkan Kurtuluş, 15 Ağustos 2026 günü saat 14.00'te İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısına çıkarıldı.
SEGBİS odasından bağlanan sanık, kimlik tespitinde 1978 İzmir doğumlu, evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu belirterek serbest meslekle uğraştığını beyan etti.
Yakalama emri okunduktan sonra savunma yapan Serkan Kurtuluş, susma hakkını kullanmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Üzerime atılı suçlamayı anladım, lakin ben yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşamaktayım. Hatta İzmir 3. ACM'nin iş bu dava konu dava dosyası ile ilgili olarak 6 yıl 2 ay Arjantin ülkesinde, 8 ay da Gürcistan ülkesinde tutuklu kaldım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamalara konu iddianameler ve dava konuları ile ilgili bilgi sahibi değilim. Her ne kadar bana suçlamaları özetle izah etmiş iseniz de ben bu hususla ilgili olarak susma hakkımı kullanmak istiyorum. Savunmalarımı esas mahkeme heyetine avukatım ile birlikte yapmak istiyorum. Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresi 5 yılı geçemez, ben bu dosya kapsamında toplamda 7 yıl yurt dışında önceden belirttiğim ülkelerde tutuklu kaldım. Tutukluluk süremin de göz önünde bulundurularak sizlerden tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum."
AVUKATI MAHSUP VE TAHLİYE TALEP ETTİ
Duruşmada Kurtuluş'un avukatı müvekkilinin Arjantin'de 6 yıl 2 ay, Gürcistan'da ise 8 ay tutuklu kaldığını vurgulayarak, yurt dışında geçirilen bu sürelerin Türkiye'deki cezadan mahsup edilmesini ve müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını, aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasını talep etti.
TUTUKLANDI
Savcılık, sanığın üzerine atılı suçlamalar ve kaçma şüphesi dikkate alınarak CMK 100. maddesi uyarınca tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme Heyeti, sanık Serkan Kurtuluş'a isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma aşamasından bu yana kaçak oluşu ve suç işlediği konusunda kuvvetli olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak CMK'nın 100. ve 101. maddeleri gereğince yüzüne karşı tutuklanmasına karar verdi.
Hakkındaki yakalama emri kaldırılan Kurtuluş, emniyet güçleri eşliğinde Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Sanığın bir sonraki duruşmasının 11 Eylül 2026 tarihinde saat 11:15'te yapılacağı öğrenildi.
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