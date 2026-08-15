Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirilerek tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Serkan Kurtuluş.

İLK SORGU: SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'nin yazısı üzerine Serkan Kurtuluş, 15 Ağustos 2026 günü saat 14.00'te İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısına çıkarıldı.

SEGBİS odasından bağlanan sanık, kimlik tespitinde 1978 İzmir doğumlu, evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu belirterek serbest meslekle uğraştığını beyan etti.

Yakalama emri okunduktan sonra savunma yapan Serkan Kurtuluş, susma hakkını kullanmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım, lakin ben yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşamaktayım. Hatta İzmir 3. ACM'nin iş bu dava konu dava dosyası ile ilgili olarak 6 yıl 2 ay Arjantin ülkesinde, 8 ay da Gürcistan ülkesinde tutuklu kaldım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamalara konu iddianameler ve dava konuları ile ilgili bilgi sahibi değilim. Her ne kadar bana suçlamaları özetle izah etmiş iseniz de ben bu hususla ilgili olarak susma hakkımı kullanmak istiyorum. Savunmalarımı esas mahkeme heyetine avukatım ile birlikte yapmak istiyorum. Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresi 5 yılı geçemez, ben bu dosya kapsamında toplamda 7 yıl yurt dışında önceden belirttiğim ülkelerde tutuklu kaldım. Tutukluluk süremin de göz önünde bulundurularak sizlerden tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum."

AVUKATI MAHSUP VE TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşmada Kurtuluş'un avukatı müvekkilinin Arjantin'de 6 yıl 2 ay, Gürcistan'da ise 8 ay tutuklu kaldığını vurgulayarak, yurt dışında geçirilen bu sürelerin Türkiye'deki cezadan mahsup edilmesini ve müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını, aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasını talep etti.