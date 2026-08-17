Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı: "Güçlüyüm o zaman"

Yurduseven, "Polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim" ifadelerini kullandı.

Daha önce çocuğa "Seni polis yapacağım" dediğini aktaran Yurduseven, polis tişörtünü giydikten sonra yaşanan diyaloğu da anlattı.

Çocuğun terli olduğunu ve üşümemesi gerektiğini söyleyen Yurduseven, birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istedi.

"GÜÇLÜYÜM O ZAMAN"

Yurduseven, çocuğun bunun üzerine "Güçlüyüm o zaman" dediğini söyledi.

Komiser Yardımcısı, "Güçlüsün" diyerek karşılık verdiğini ve çocuğun bu sözün ardından çok mutlu olduğunu anlattı. Yurduseven, olay sırasında kendilerine yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini tebrik etmesine ilişkin de konuşan Yurduseven, bu durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yurduseven, "Sayın Bakanım sağ olsunlar. Mutlu ve onore oldum. Meslek hayatımda Bakanımızdan, bir büyüğümüzden teşekkür ve takdir almak gerçekten değerli ve kıymetliydi" dedi.