Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı: "Güçlüyüm o zaman"
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, yaşananları anlattı. Yurduseven, çocuğun korkudan titrediğini belirterek, polis tişörtünü giyen minik taraftarın "Güçlüyüm o zaman" dediğini aktardı.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, yaşananları anlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Yurduseven, çocuğun yaşadığı korkunun kendisini bir baba olarak da etkilediğini söyledi.
Yurduseven, çocuğun polis tişörtünü giydikten sonra kendisine "Güçlüyüm o zaman" dediğini, kendisinin de "Güçlüsün" karşılığını verdiğini anlattı.
TRİBÜNDEKİ GERGİNLİĞİ FARK ETTİ
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuk bazı taraftarların tepkisinin hedefi oldu.
Yurduseven, tribündeki gerginliğin çocuğa yöneldiğini fark edince hemen müdahale ettiğini belirtti. Çocuğun babasının yanına giden Yurduseven, daha büyük bir olay yaşanmaması için çocuğu kendisine vermesini istedi.
Komiser Yardımcısı Yurduseven daha sonra küçük taraftarı kucağına alarak tribünden çıkarmaya başladı.
"EN BÜYÜK ENDİŞEM ÇOCUĞA ZARAR GELMESİYDİ"
Yurduseven, çocuğu tribünden çıkarırken taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirterek en büyük kaygısının çocuğun zarar görmemesi olduğunu söyledi.
Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın zarar görmesine neden olabileceğini anlattığını ifade etti.
Yurduseven, çocuğun bu sırada sürekli sorular sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini belirtti.
"O KÜÇÜK VÜCUDUNDAKİ TİTREME GERÇEKTEN ÜZÜCÜYDÜ"
Yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini belirten Yurduseven, şu ifadeleri kullandı:
"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."
Yurduseven, çocuğun tekrar hedef haline gelmemesi için Fenerbahçe formasını çıkarmasını istediğini anlattı.
POLİS TİŞÖRTÜ GİYDİ
Çocuğun terli olduğunu ve üşümemesi gerektiğini söyleyen Yurduseven, birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istedi.
Daha önce çocuğa "Seni polis yapacağım" dediğini aktaran Yurduseven, polis tişörtünü giydikten sonra yaşanan diyaloğu da anlattı.
Yurduseven, "Polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim" ifadelerini kullandı.
"GÜÇLÜYÜM O ZAMAN"
Yurduseven, çocuğun bunun üzerine "Güçlüyüm o zaman" dediğini söyledi.
Komiser Yardımcısı, "Güçlüsün" diyerek karşılık verdiğini ve çocuğun bu sözün ardından çok mutlu olduğunu anlattı. Yurduseven, olay sırasında kendilerine yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini tebrik etmesine ilişkin de konuşan Yurduseven, bu durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.
Yurduseven, "Sayın Bakanım sağ olsunlar. Mutlu ve onore oldum. Meslek hayatımda Bakanımızdan, bir büyüğümüzden teşekkür ve takdir almak gerçekten değerli ve kıymetliydi" dedi.
GENÇLERBİRLİĞİ: BİZİM ÇOCUĞUMUZDUR
Gençlerbirliği Kulübü de yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Kulüp, tribünde Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun hedef alınmasının kendi değerleriyle bağdaşmadığını belirtti.
Açıklamada, "Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur" ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği, olayın münferit olduğunu belirterek küçük taraftarın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaştığını açıkladı.
Kulüp ayrıca küçük taraftar ile ailesini tesislerinde ağırlamak istediğini bildirdi.
SPORDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Spor müsabakalarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda ele alınmıştı.
23 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda müsabakalarda güvenliğin güçlendirilmesi, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlar arasındaki iş birliği ve yeni sezon güvenlik stratejileri değerlendirilmişti.
Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında, Gençlerbirliği tribününde maçı izleyen küçük yaştaki bir Fenerbahçe taraftarının üzerindeki formanın çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temas tespit edilmezken, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Şenel Akdemir gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.