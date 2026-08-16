İsrail'i korku sardı! Netanyahu parti afişlerinde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'un Tel Aviv'deki seçim afişinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak skandal ifadelere yer verildi.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazandı. Likud'un Tel Aviv'deki dev bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Erdoğan ile birlikte bölgesel ve uluslararası siyasi figürlerin fotoğrafları yer aldı.

Afişte Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin görsellerine yer verildi.