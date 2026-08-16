İsrail'i korku sardı! Netanyahu parti afişlerinde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde katil Netanyahu'nun partisi Likud skandal bir propaganda adımı attı. Tel Aviv sokaklarındaki dev reklam panolarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı afişler asıldı. Afişte "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanılırken, seçim maratonu öncesi Türkiye'yi hedef alan söylemlerin artması dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'un Tel Aviv'deki seçim afişinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak skandal ifadelere yer verildi.
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazandı. Likud'un Tel Aviv'deki dev bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Erdoğan ile birlikte bölgesel ve uluslararası siyasi figürlerin fotoğrafları yer aldı.
Afişte Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin görsellerine yer verildi.
"KAZANMALARINA İZİN VERMEYİN"
Dev panoya basılan afişin üzerinde İbranice olarak "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin." ifadesi yazıldı.
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN OY AVCILIĞI!
İsrail iç siyasetinde yaşanan çalkantıları ve kaybettiği desteği tekrar kazanmak isteyen Netanyahu hükümeti, seçmeni korkuyla yönlendirme taktiğini devreye soktu.
İsrail'de 27 Ekim'deki kritik seçimler öncesinde iç siyasetteki sıkışmışlığı aşmak isteyen Netanyahu ve partisinin, Türkiye ile Erdoğan'ı doğrudan hedef alan söylem ve görsellere başvurması dikkat çekiyor.