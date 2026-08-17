Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Gözler o tarihte
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler teklifini yükseltecek, yönetici Cihan Kamer'in İtalya'ya giderek görüşme yapması planlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da milli oyuncuyla bizzat görüşeceği ve transferin 10 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini hızlandırdı.
Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerle ilgili hamlelerin ardından sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcuyu da kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de kulübü Inter ile görüşme gerçekleştirecek.
INTER İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içerisinde İtalya'ya giderek Inter yönetimiyle Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda görüşeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin daha önce milli oyuncu için 15 milyon euro seviyesine kadar çıktığı, ancak İtalyan kulübünün 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin yeni görüşmede teklifini artıracağı ve Inter'in talep ettiği rakama yaklaşacak bir formülle transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.
Yönetimin hedefi, İtalya'daki görüşmenin ardından süreci kısa sürede tamamlayarak Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 10 gün içerisinde İstanbul'a getirmek.
AZİZ YILDIRIM DA DEVREDE
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde Başkan Aziz Yıldırım'ın da doğrudan devreye gireceği kaydedildi.
Yıldırım'ın Hakan Çalhanoğlu ile birebir görüşerek oyuncuya Fenerbahçe'nin planlarını ve kendisine verilen rolü aktaracağı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin Hakan'ı yalnızca kadroya katılacak deneyimli bir orta saha olarak değil, takımın saha içindeki liderlerinden biri olarak konumlandırdığı ifade edildi.
Bu kapsamda milli futbolcuya önemli bir sorumluluk verilmesi planlanıyor.
İKİNCİ KAPTANLIK VERİLECEK
Sarı-lacivertli kulübün Hakan Çalhanoğlu'na takımın ikinci kaptanlığını teklif edeceği öğrenildi.
Milan Skriniar'ın ardından kaptanlık pazubendini takacak isim olarak Hakan'ın belirlenmesinin planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Inter ile yapılacak görüşmede hem bonservis bedelini hem de transferin tamamlanma takvimini netleştirmeye çalışacak.
Yönetimin önceliği, görüşmelerin ardından anlaşmayı sağlayarak Hakan Çalhanoğlu'nun 10 gün içinde İstanbul'a getirilmesi ve resmi imzanın attırılması.