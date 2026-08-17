Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerle ilgili hamlelerin ardından sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcuyu da kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de kulübü Inter ile görüşme gerçekleştirecek.



INTER İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içerisinde İtalya'ya giderek Inter yönetimiyle Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda görüşeceği belirtildi. Fenerbahçe'nin daha önce milli oyuncu için 15 milyon euro seviyesine kadar çıktığı, ancak İtalyan kulübünün 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.