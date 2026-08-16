Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 26 gözaltı kararı 8 firar... Özcan'ın ininde zehir zulası

Yürütülen soruşturma dosyasına göre şüphelilerin " fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu satın alma, bulundurma" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirici yayın yapma " fiillerine karıştığı belirlendi.

Çalışmalar neticesinde 17 şahıs ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu 9 kişi olmak üzere toplam 26 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Fuhuş, uyuşturucu ticareti ve kullanımını özendirme suçlarından 17 şahıs ile 9 işletme yöneticisi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı.