Ankara'da 5 gece kulübüne uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 26 gözaltı kararı 8 firar... Özcan'ın ininde zehir zulası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başkentteki sözde eğlence mekanlarına yönelik geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınlarda, aralarında işletme sahiplerinin bulunduğu 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Fado Bistro, Hausa Lunch&Dinner, İcaz Meyhanesi, Lanotte ve Pearl Steakhouse isimli mekanlara yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden Abdulkadir Özcan’ın ikametinde yapılan aramalarda 175 gram uyuşturucu yakalandı.
Başkent Ankara'da polis ekipleri uyuşturucu ve fuhuş batağına dönen eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar düzenledi.Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 26 gözaltı
DİSKO VE EVLERE GECE BASKINI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında başkentteki 5 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos'ta operasyon için düğmeye bastı.
Yürütülen soruşturma dosyasına göre şüphelilerin "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu satın alma, bulundurma" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirici yayın yapma" fiillerine karıştığı belirlendi.
Çalışmalar neticesinde 17 şahıs ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu 9 kişi olmak üzere toplam 26 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
6'SI KAÇAK
Soruşturmanın şahıslara yönelik ayağında Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, F.Ö., Mehmet Emin Akkuş, M.D., Ö.Ü., Senem Özsüer, Serhat Güneş, S.K., T.T., Volkan Tümer ve Y.T. isimli 17 şüpheli tespit edildi.
Düzenlenen operasyon sonucunda Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Mehmet Emin Akkuş, Senem Özsüer, Serhat Güneş ve Volkan Tümer yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki F.Ö., M.D., Ö.Ü., S.K., T.T. ve Y.T. isimli 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
PİSLİĞİN MERKEZLERİ
Operasyonun diğer aşamasında Fado Bistro, Hausa Lunch&Dinner, İcaz Meyhanesi, Lanotte ve Pearl Steakhouse isimli 5 işletmeye baskın yapıldı.
Mekanların ruhsat sahipleri, mesul müdürleri ve sorumlularından oluşan 9 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
İcaz Meyhanesi'nin ruhsat sahibi Alp Atak, mesul müdürü Hakan Emhan, ruhsat sahibi Hüseyin Berk Emhan, Hausa Lunch&Dinner'da kendisini görevlilere mesul müdür olarak tanıtan Kaan Var, mesul müdürü Mehmet Demirci, Lanotte'nin mesul müdürü Koray Alkan ve Fado Bistro'nun mesul müdürü Muammer Altaş yakalanarak emniyete götürüldü.
Pearl Steakhouse'un ruhsat sahibi M.O. ile Hausa Lunch&Dinner'ın ruhsat sahibi Ö.Ş.'nin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.
İNİNDEN 175 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulkadir Özcan'ın ikametinde yapılan aramalarda suç unsurlarına rastlandı.
Evde yapılan incelemelerde daralı ağırlığı 175,45 gram olan, renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
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