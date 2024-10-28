En Nesyri 3. kez kafasını kullandı

Kanarya'nın sezon başında Sevilla'dan 19,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef- En Nesyri yeni takımına ısınmaya başladı. Sarı-Lacivertli formayla ligdeki ilk golünü 2. haftadaki Göztepe maçında kafa vuruşuyla atan 27 yaşındaki yıldız gol orucunu Manchester United'a attığı şık kafa golüyle bozmuştu. Yıldız golcü, Bodrum FK karşısında da fileleleri kafa vuruşuyla havalandırarak ligdeki 2, tüm kulvarlarda ise 3. golünü kaydetti. 3 golünü de kafayla atan Nesyri'nin dün Edin Dzeko ile olan uyumu da Sarı-Lacivertli taraftarlardan tam not aldı.

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