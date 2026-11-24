Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisi ikinci maçında İrfan Gençlik Kulübü sporcusu milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, İsrailli sporcu Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 75 bine yakın Filistinliyi katletti.

MACİT İSRAİLLİYİ 1 SANİYEDE YENDİ Macit, müsabaka öncesinde Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmadı. Milli sporcu Beytullah Macit, rakibini yalnızca 1 saniye içinde mağlup ederek turnuvanın en kısa karşılaşmasına imza attı.

Beytullah Macit madalya kazandı (Foto: DHA)

MADALYA KAZANDI

Millî sporcu, aynı yaş ve sıklet organizasyonunda sol kolda da gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaşırken sağ kolda ise dünya 3'üncülüğü elde etti.

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