1 saniyede mağlup etti! Milli bilek güreşçisi Beytullah Macit'ten İsrailli rakibine karşı zafer
Milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibi Daniil Serbinenko'nun uzattığı eli müsabaka öncesinde sıkmadı. Rakibini 1 saniyede mağlup eden Macit, turnuvanın en kısa karşılaşmasına imza attı. Milli sporcu, şampiyonayı sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya üçüncüsü olarak tamamladı.
Bursalı milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibi Daniil Serbinenko'yu 1 saniyede mağlup etti.İsrailli rakibinin elini sıkmadı, 1 saniyede yendi
Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 75 bine yakın Filistinliyi katletti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisi ikinci maçında İrfan Gençlik Kulübü sporcusu milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, İsrailli sporcu Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi.
MACİT İSRAİLLİYİ 1 SANİYEDE YENDİ
Macit, müsabaka öncesinde Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmadı. Milli sporcu Beytullah Macit, rakibini yalnızca 1 saniye içinde mağlup ederek turnuvanın en kısa karşılaşmasına imza attı.
MADALYA KAZANDI
Millî sporcu, aynı yaş ve sıklet organizasyonunda sol kolda da gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaşırken sağ kolda ise dünya 3'üncülüğü elde etti.