Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yaşamını yitirdi: AK Parti'den başsağlığı mesajı
CHP'nin önceki genel başkanlarından ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Türk siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenen Çetin'in vefatının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisinin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti.
2026 yılı içinde yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi İstanbul'da bir hastanede devam ediyordu.
KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
SARI'DAN AÇIKLAMA
CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise "Önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum." dedi.
ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Özgür Özel de Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz."
HİKMET ÇETİN KİMDİR?
30 Ağustos 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.
Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevler üstlenen Çetin, 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı.
1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Çetin, Şubat 1995'te CHP ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) birleştiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçildi.
Aynı yılın eylül ayına kadar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Çetin, 1997-1999 yılları arasında ise TBMM Başkanlığı yaptı.
Çetin, 2004 yılında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görevlendirildi.