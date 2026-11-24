Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti.

Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı (Foto: Sosyal medya)

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

SARI'DAN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise "Önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum." dedi.

ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Özgür Özel de Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz."