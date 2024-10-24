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Zalewski müjdesi

Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği Nicola Zalewski Ocak’ta Roma’dan ayrılabilir. Çizme ekibiyle anlaşamayan Polonyalı futbolcu için Beşiktaş harekete geçecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Zalewski müjdesi

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Beşiktaş'a Nicola Zalewski'den müjdeli haber... Çizme takımlarından Roma'da oynayan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını; Polonyalı isimle Serie A ekibinin transfer görüşmelerinde anlaşamadığını ifade etti. Çıkan haberlerde Roma'nın Zalewski'yi kış transfer döneminde satmayı düşündüğü öne sürüldü. Kartal'ın başarılı futbolcuyu Roma'dan Ocak'ta uygun bonservisle almak isteği gelen bilgiler arasında. Joao Mario'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş'ta teknik heyet, gözünü 22 yaşındaki kanat oyuncusuna dikmişti. Yaz transfer döneminde Galatasaray da Zalewski'yi istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı. Genç kanat, bu sezon Roma'da 5 maçta 284 dakika forma şansı buldu. Polonyalı futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel konuyla ilgili "Şu anda bakıyoruz hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır. Hocalarımız ve scout ekibimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir isim telaffuz etmem doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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