Arda Güler imzayı attı Fenerbahçe'yi unutmadı! İşte o mesaj
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan genç yıldıza Fenerbahçe'den tebrik mesajı geldi. Arda Güler'in eski kulübüne verdiği yanıt ise dikkat çekti.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile yola devam etme kararı aldı.
İspanyol devi, genç yıldızın sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı.
Yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler, Real Madrid'de uzun yıllar forma giymek ve yeni başarılar kazanmak istediğini vurguladı.
ARDA GÜLER'DEN 2032 MESAJI
Real Madrid formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten milli futbolcu, kulüpteki sorumluluğunun her geçen gün arttığını ifade etti.
Arda Güler, açıklamasında "Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak." ifadelerini kullandı.
Genç yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e, ailesine, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür ederken paylaşımını "Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032." sözleriyle tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN TEBRİK, ARDA GÜLER'DEN YANIT
Arda Güler'in sözleşmesini uzatmasının ardından eski kulübü Fenerbahçe de milli futbolcuyu unutmadı.
Sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler'in sosyal medya paylaşımına "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin tebrik mesajına kayıtsız kalmayan 21 yaşındaki futbolcu, eski kulübüne "Her zaman kalbimdesiniz ailem." yanıtını verdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişerek 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni sözleşmesiyle İspanyol ekibine uzun vadeli bağlılığını sürdürürken sarı-lacivertli kulüple olan bağını da bir kez daha ortaya koydu.