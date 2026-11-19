Yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler, Real Madrid'de uzun yıllar forma giymek ve yeni başarılar kazanmak istediğini vurguladı.



ARDA GÜLER'DEN 2032 MESAJI

Real Madrid formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten milli futbolcu, kulüpteki sorumluluğunun her geçen gün arttığını ifade etti.

Arda Güler, açıklamasında "Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak." ifadelerini kullandı.