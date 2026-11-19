İstanbul'da yemek siparişi oyunu! Pideciye uğrayıp soyguna gittiler! Gaziosmanpaşa'daki tuzak kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yemek siparişi bahanesiyle kapıyı açtıran 2 şüpheli, Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit ederek evini gasbetti. Yaklaşık 430 bin lira değerinde altın, döviz ve parasını alan şüphelilerin soygun öncesinde yakındaki pideciden paket yaptırdığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan Kenan H.'nin kapısını çalan yabancı uyruklu 2 şüpheli, "Yemek siparişiniz var" diyerek kapıyı açtırdı.
Kapının aralık kalmasını fırsat bilen şüpheliler, tekmeyle içeri girerek Kenan H.'yi darbetti ve silahla tehdit etti. Evdeki ziynet eşyaları ile dövizi alan saldırganlar, bir miktar parayı da zorla kendi hesaplarına transfer ettirdi. Şüpheliler, yaklaşık 430 bin liralık vurgunun ardından kaçtı.
ÖNCE PİDECİDEN PAKET YAPTIRDILAR
Soygunu gerçekleştiren 2 şüphelinin olay öncesindeki görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce evin yakınındaki pideciye girerek paket yaptırdığı, ardından apartmana çıktığı görülüyor. İkili, kısa süre sonra binadan ayrılarak bölgeden uzaklaşıyor.
"SİLAHLA KAFAMA VURDU"
Yaşadığı dehşeti anlatan Kenan H., şüphelilerin yemek siparişi bahanesiyle kapısını çaldığını belirterek şunları söyledi:
" Saat 15.00 sıralarında, elinde yemek poşetiyle gelerek 'Yemek siparişiniz var' dedi. Ben de kapıyı açtım 'Yemek siparişim yok' dedim. Kapıyı kapattığım sırada tekmeyle kapıya vurup beni darbetmeye başladı. Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti. Rüya görüyormuş gibi hissettim, korktum. Darp raporu aldım. Gözlerim morarmıştı. 2 kişiydiler, ikisini de tanımıyorum. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne doğru kaçtılar. Bizim aşağıdaki pideciden güveç alıp geliyorlar."
"KAN REVAN İÇİNDEYDİ"
Şüphelilerin alışveriş yaptığı pidecinin sahibi Serkan Demir de olayın ardından Kenan H.'nin iş yerine geldiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:
"Komşumuz Kenan kardeşimiz geldi, kan revan içindeydi. 'Abi koş eve silahlı soyguncular geldi. Kafama silah dayadılar, beni gasbettiler' dedi. Ben de panikle telefonumu aldım yanıma, yukarı çıktım. Ne olduğunu sorduğumda, 'Abi kafama silah dayadılar; yaklaşık 400 bin lira paramı aldılar' dedi. Ben polis ekiplerine haber verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar 5 dakikada geldi, ilgilendiler arkadaşla. İlk önce bize uğramış soyguncular. Pide almışlar bizden. Ardından yukarıya 'Siparişiniz var' diye çıkmışlar. O şekilde evine girip arkadaşı darbederek gasbetmişler. Her yeri talan etmişler evde, ziynet eşyası ve paraları aramışlar. Çok rahat tavırları vardı"