PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kemerburgaz yolcusu kalmasın

Cimbom'un Aralık ayının ortasında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni tesise ilişkin "Temmuz başında yüzde 90-95'i bitti. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderme aşamasındayız" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Kemerburgaz yolcusu kalmasın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom'un Aralık ayının ortasında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni tesise ilişkin "Temmuz başında yüzde 90-95'i bitti. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderme aşamasındayız" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA