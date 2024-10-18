Kemerburgaz yolcusu kalmasın

Cimbom'un Aralık ayının ortasında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni tesise ilişkin "Temmuz başında yüzde 90-95'i bitti. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderme aşamasındayız" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN