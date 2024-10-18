Cimbom'un Aralık ayının ortasında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni tesise ilişkin "Temmuz başında yüzde 90-95'i bitti. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderme aşamasındayız" demişti.
Kemerburgaz yolcusu kalmasın
Cimbom'un Aralık ayının ortasında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni tesise ilişkin "Temmuz başında yüzde 90-95'i bitti. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderme aşamasındayız" demişti.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024