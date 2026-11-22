Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araca arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Feyyaz Şerifoğlu'nun ailesi kaza geçirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

4 AYLIK DEFNE YAZ DA ARAÇTAYDI

Kazanın en çok endişe yaratan ayrıntısı ise araçta henüz 4 aylık olan Defne Yaz'ın da bulunmasıydı.

Şiddetli çarpışmaya rağmen aile fertlerinin kazayı hafif atlattığı öğrenildi. Emniyet kemerlerinin takılı olması, kazanın daha ağır sonuçlanmasının önüne geçti.