Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi Merve Dinçkol ve 4 aylık bebeği kaza geçirdi! Apar topar döndü
Camdaki Kız dizisiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, ailesinden gelen haberle büyük endişe yaşadı. Eşi Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun bulunduğu otomobile TEM Otoyolu'nda kamyon çarptı. Henüz 4 aylık kızlarının da araçta olduğu kazanın ardından oyuncu İstanbul'a döndü.
Haber sunucusu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz, annesi ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araca arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
4 AYLIK DEFNE YAZ DA ARAÇTAYDI
Kazanın en çok endişe yaratan ayrıntısı ise araçta henüz 4 aylık olan Defne Yaz'ın da bulunmasıydı.
Şiddetli çarpışmaya rağmen aile fertlerinin kazayı hafif atlattığı öğrenildi. Emniyet kemerlerinin takılı olması, kazanın daha ağır sonuçlanmasının önüne geçti.
TABURCU EDİLDİLER
Kaza sonrası hastaneye götürülen Merve Dinçkol Şerifoğlu ve beraberindekiler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU HABERİ ALIR ALMAZ İSTANBUL'A DÖNDÜ
Kaza sırasında Rize'de bulunan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, eşinin ve 4 aylık kızının trafik kazası geçirdiğini öğrenince büyük endişe yaşadı.
Haberi alır almaz İstanbul'a dönen oyuncunun, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmesiyle rahatladığı belirtildi.
SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Kazanın ardından ailenin en büyük tesellisi, minik Defne Yaz'ın ve diğer aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olması oldu.
NE OLMUŞTU?
Camdaki Kız dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu ile haber sunucusu Merve Dinçkol, uzun süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandırmıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yaklaşık 3 ila 4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.
Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren ikilinin mutluluğu, bebek haberiyle daha da büyümüştü.
KIZLARINA DEFNE YAZ ADINI VERDİLER
Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kız bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.
Bebeklerine kavuşmalarının ardından kızlarına Defne Yaz adını veren Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu, aile hayatlarında yeni bir sayfa açmıştı.