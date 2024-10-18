Fenerbahçe hayata geri döndü

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Almanya'dan şen dönüyor. Sarı- Lacivertliler 4. maçında Alba Berlin'i deplasmanda 78-71yenerek hayata geri döndü. Kızılyıldız karşısında İstanbul'da şok bir sonuç alan Kanarya, Alba Berlin önünde ilk periyodu 16-15 geride kapatmasına rağmen devreyi 38-31 önde tamamladı. 3. periyodu 58-47 önde geçen Fenerbahçe karşılaşmadan 78-71önde ayrılarak 3. galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Nigel Hayes 14 sayı kaydetti.

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